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Joh. W. Matutis - Sei in Alarmbereitschaft - 14. Januar 2022
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20 views • January 14, 2022
Unser deutsches Volk wird von Lügnern und Mördern bedroht. Seht, wie es aus brennenden Wunden blutet! Was heilt den Schaden, wer stillt die Not?
Stichworte: seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist – „mein Mann ist bei Jesus“ – wachet und betet – es geht mit Riesenschritten in den totalitären Staat – Deutschland braucht Jesus – die „neue“ Weltordnung – „wir müssen Stärke zeigen“ – verhält es sich so? – aus den Fehlern der Vorfahren lernen – zwischen den Zeilen lesen – wohin willst du auswandern? – die Natur und der Lauf der Dinge – Gott steuert mein Leben, ich bin nur der Beifahrer – wir werden rechtzeitig gewarnt - sei bereit, deinem Gott zu begegnen
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-14-Sei-in-Alarmbereitschaft.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220114-Sei-in-Alarmbereitschaft.mp4
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