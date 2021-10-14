Frimurarnas Hemliga kod -Ett föredrag med Jori Lahdenperä

Frimurarna är ett hemligt sällskap med 6 miljoner officiella medlemmar världen över. Medlemmarna, som i regel kommer från inflytelserika positioner i samhället är väldigt diskreta med att de är frimurare och de talar aldrig om vad som händer inne i frimureriet. I föreläsningen kommer Jori presentera en kod bestående av symboler och nummer som han hävdar att "konspirationen" använder för diskret kommunikation i det öppna. Även fast symbolik och numerologi är väldigt luddiga ämnen så är beviset glasklart och varje påstående kan enkelt verifieras inom 30 sekunder med en mobil.



Jori Lahdenperä är utbildad ekonom och statsvetare men hans stora intresse har alltid varit konspirationsvetenskap.