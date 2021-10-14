© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Frimurarnas Hemliga kod -Ett föredrag med Jori Lahdenperä
Follow
0
Share
Report
435 views • October 14, 2021
Frimurarna är ett hemligt sällskap med 6 miljoner officiella medlemmar världen över. Medlemmarna, som i regel kommer från inflytelserika positioner i samhället är väldigt diskreta med att de är frimurare och de talar aldrig om vad som händer inne i frimureriet. I föreläsningen kommer Jori presentera en kod bestående av symboler och nummer som han hävdar att "konspirationen" använder för diskret kommunikation i det öppna. Även fast symbolik och numerologi är väldigt luddiga ämnen så är beviset glasklart och varje påstående kan enkelt verifieras inom 30 sekunder med en mobil.
Jori Lahdenperä är utbildad ekonom och statsvetare men hans stora intresse har alltid varit konspirationsvetenskap.
Jori Lahdenperä är utbildad ekonom och statsvetare men hans stora intresse har alltid varit konspirationsvetenskap.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.