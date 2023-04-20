Зверь как система и зверь как человек. Антихрист и система зверя. Лиланд Джонс. Leeland Jones

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Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
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Документ с переводом и заметками к этому видео
pdf https://cloud.mail.ru/public/BPj6/G9tZPGpu1
doc https://cloud.mail.ru/public/Q4YC/6bZotryt2
odt https://cloud.mail.ru/public/ye8B/KTNfBBVZA
Это перевод видео Лиланда Джонса от 5 ноября 2020 года.
Leeland Jones. Beast the System and Beast the man
https://www.youtube.com/watch?v=2VYdxBTmKu0 (копия https://vimeo.com/658206565)
Часто в библейских пророчествах говорится просто о звере, а нам важно различать, что есть ЗВЕРЬ КАК СИСТЕМА и ЗВЕРЬ КАК ЧЕЛОВЕК, чтобы у нас не складывалось ложное представление о том, что антихрист – это какой-то очень умный сверхчеловек, который может управлять целым миром. Лиланд разбирает 2 и 7 главы Даниила, 13, 17 и 19 главы Откровения и 13 главу Осии, показывая разницу.
Есть невидимый зверь, описываемый в Дан 7:12, Откр 13:1-2 и Ос 13:7-8, и есть зверь-человек, описываемый как рог и “уста, говорящие говорящие высокомерно” (Дан 7:8), “изречение высокомерных слов, какие говорил рог» (Дан 7:11), “уста, говорящие гордо и богохульно” (Откр 13:5). И это сын погибели (2 Фес 2:3), зверь багряный (Откр 17:3), зверь восьмой из числа семи, который идёт в погибель (Откр 17:8,11). Он выходит из одной из голов в Откр 13:3 (“одна из голов его как бы смертельно была ранена”), а в Дан 7:8 он выходит из одного из рогов 4-го зверя (“Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними ещё небольшой рог”)
В 7 главе Даниила описываются 4 зверя: лев, медведь, барс и зверь «страшный и ужасный» (Дан 7:7), которые представляли собой древние империи (лев — Вавилон, медведь — Персия, барс — Греция, «зверь четвёртый, страшный и ужасный» — Рим). В 13 главе Откровения мы их видим как составные части зверя, выходящего из моря, и сегодня они проявляют себя через современные империи, которые разбросаны по всей Земле.
Вирусная эпопея, охватившая с 2020 г. весь мир, позволила увидеть и ощутить влияние этого “невидимого” зверя.
См. также
Временная шкала Даниила и 7 голов дракона
https://www.youtube.com/watch?v=2AjuLknFDTM&t=3211s
Аман — Антихрист 10 сыновей — 10 рогов зверя Даты по временной шкале
https://youtu.be/e6rhNLk1OB0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1542
Зверь получает власть на 42 месяца
https://www.youtube.com/watch?v=8U3kNIaczLw&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=9
Плейлисты Лиланда на английском
Армагеддон
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gbgrgRpN0ORPJa_xpdRwuKa
https://vimeo.com/showcase/9120180
Первый зверь из 13 гл. Откровения
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gZwpcHUQ7PCEEkc1PFA4byM
https://vimeo.com/showcase/9119910
Дональд Трамп — антихрист
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gbT1OkXrzVvP-5DjJs3PK0z
https://vimeo.com/showcase/9119403
Богохульства Д. Трампа
“Я избранный” 21 августа 2019 г.
https://youtu.be/lzlxrPC_E_U?t=96
https://youtu.be/LaMxO9Dp9u4?t=101
https://www.cnn.com/2019/08/21/politics/donald-trump-chosen-one/index.html
https://www.cbsnews.com/news/trump-tweets-quote-calling-him-the-second-coming-of-god-to-jews-in-israel/
Ведущий программы Newsmax TV Wayne Allyn Root о Дональде Трампе как о втором пришествии Бога:
https://www.realclearpolitics.com/video/2019/08/21/wayne_allyn_root_trump_the_greatest_president_for_israel_jews_love_him_like_he_is_the_king_of_israel.html
https://www.vanityfair.com/news/2019/08/donald-trump-king-of-israel
Дональд Трамп в Твиттере о себе как о втором пришествии Бога https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1164138795475881986
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/tweets-august-21-2019