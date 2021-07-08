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Др. Кэрри Мадэй: Через вакцины установят контроль за каждым жителем планеты? «ВНУТРИ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР!»
Vera Nika
Vera Nika
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49370 views • July 08, 2021

https://usmalos.com/novosti/2021/07/07/dr-kerri-madej-vakciny-kontrol-za-kazhdym-zhitelem-vnutri-vakciny-covid-19-identifikacionnyj-nomer/ — «Др. Кэрри Мадэй: Через вакцины установят контроль за каждым жителем планеты? «ВНУТРИ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР!»» Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac  Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

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Невероятное интервью с американским доктором Кэрри Мадэй (Carry Madej). Эксклюзивно на #Разоблачено В американской вакцине содержится ВИЧ? Зачем в вакцину включают элементы мужской спермы и женской плаценты? Знаете ли вы, что в вакцины добавляют вещество люциферин, по наличию которого буду определять вакцинированы вы или нет? Более того, он может хранить данные вашего вакцинного паспорта. Вы становитесь товаром в магазине! Уже сейчас с вакциной африканскому населению вкалывают ID. Устройство собирает все данные о вас и передает на центральный компьютер, который анализирует данные и вам составляют рейтинг. За вами также может быть установлен превентивный полицейский контроль! Социальный рейтинг в действии! Как через вакцины вас хотят сделать кибернетическим организмом рассказала американский врач Кэрри Мадэй!

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Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta  

МОЛИТВА СВЕТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ПоРАзи Своим Светом Тьму!


Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ излучаю Свет!


Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ОтРАжает Тьму!

«Повторяя Молитву Света, человек входит под Покров Матери Мира и Наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных».

«Особенно Спасительной сегодня Является Световая Молитва — Молитва визуализации и будущей трансформы Преображённого сознания. Её Вибрации сильны и позволят легко перейти в Новое Измерение всем, кто сознательно примет Эту Молитву и соделает своим оберегом. Её можно петь, шептать, читать на чётках, мысленно повторять про себя, от этого Её Сила не умаляется!»

«Молитва Света — Это Световой Щит Матери Мира». (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© 

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sciencevaccinationtechnologycontrolusaafricatrialstranshumanismtotalchippingcoronavirusluciferin
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