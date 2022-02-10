«5G» это реальное смертельное оружие массового уничтожения для всего! Об этом всём давно предупреждал доктор Леонард Колдвелл. Все информированы об опасности. Но не задумываются как от этого всего Защититься. Если не будет высшей Энергии, то толку не будет лишь от «информированности». Поэтому задумайтесь. В Интервью Виктории ПреобРАженской ответы на многие вопросы https://www.brighteon.com/83ad20b3-50a2-4c0d-8cbf-c9b6cf232859

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Да Будет Свет!

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