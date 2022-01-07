Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Принятый Закон об «эвакуации»"... Даже в войну лишь предлагали эвакуироваться, а не принудительно увозили или уводили!!! Согласно поправкам в ФЗ-68 «О защите населения от ЧС и техногенных катастроф», власти смогут принудительно эвакуировать граждан не только в случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях, но в случае «угрозы распространения опасного заболевания», в число которых входит «Ковид-19». Если первая редакция НПА предполагала, что принудительная эвакуация может производиться только в том случае, если власти уже ввели режим ЧС, то с принятыми правоками они смогут выселять и увозить людей на «безопасную территорию» даже при объявленной по любому поводу «угрозе» ЧС, без его введения в регионе!!! Именно эти изменения вызвали не просто недовольство, а беспокойство. То есть, в любой момент, например, как в прошлом году, когда был объявлен федеральный локдаун, людей могут грузить и увозить в неизвестном направлении. Причем никто не гарантирует им то, что их жилье будет в безопасности. Также, никто не будет возмещать ущерб, нанесенный имуществу, так как режим ЧС не введен. Опасаются, что все это делается неспроста. Тех, которые отказываются проходить вакцинацию, начнут принудительно увозить в «ковидные концлагеря», где заставят поставить прививку. Закон о принудительной эвакуации нужен для того, чтобы вполне легитимно вывозить людей на «безопасные территории», не отвечая за последствия. Ведь, если режим ЧС не введен, власти не обязаны помогать населению деньгами, компенсировать нанесенный урон. Таким образом, основное изменение – граждане обязаны будут эвакуироваться из мест, где не только объявлена чрезвычайная ситуация, но и «существует угроза» ее возникновения (а на примере лжековида всем уже известно, как сейчас что угодно могут объявить «опасным» и «угрозой»). Граждане будут ОБЯЗАНЫ обязаны покинуть зону чрезвычайной ситуации, если власти объявят эвакуацию. И вводится наказание для тех, кто не подчиняется закону и отказывается эвакуироваться. Согласно правкам в ФЗ «О полиции», теперь полицейские будут иметь намного больше полномочий, в том числе смогут беспрепятственно попадать на частную территорию для проведения принудительной эвакуации. То есть, если человек не согласен ехать в «безопасную зону», то его «достанут» из дома любыми способами. ГОСТ, предполагающий правила принудительной эвакуации и движения граждан, не предусматривает информации о том, как будут питаться люди или пить. Потом можно сказать, что очень хотели спасти граждан, но «не получилось» Также сейчас предлагается выдавать оружие и сотрудникам МЧС, чтобы они также могли «спасать» население принудительно, наряду с военнослужащими минобороны и др. силовыми структурами.

См. также — https://www.brighteon.com/529b3558-64f5-4ab4-bd8e-834953aa191b К ЧЕМУ готовиться? «Эвакуация населения».