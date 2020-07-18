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Fausse pandémie - Denis Rancourt - 2020
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52 views • July 18, 2020
De passage à Ottawa, ThéoVox Actualités a eu l'honneur et le privilège d'échanger avec M. Denis Rancourt Scientifique et Chercheur qui les a reçu à son domicile. M. Denis Rancourt a été : - Scientifique, chercheur et ancien professeur à l'université d'Ottawa - Il a pratiqué plusieurs domaines de la science - Il a été financé par une agence nationale - Il a dirigé un laboratoire reconnu internationalement - Il a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques importantes - Il a publié plusieurs essais de commentaires sociaux. Il travaille aujourd'hui comme scientifique et chercheur à l'Association des libertés civiles de l'Ontario. Il est sans contredit un chercheur émérite ayant fait sa marque non seulement au Canada mais à travers le monde. Ayant fait plusieurs recherches sur diverses controverses rattachées à la pandémie de la covid-19, il répond ici aux questions notamment sur le port du masque, le confinement et la distanciation sociale.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=aqIZbyZJRZE
Source : https://www.youtube.com/watch?v=aqIZbyZJRZE
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