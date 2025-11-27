7 Чаш в 📜 Свитке Новый Иерусалим 4Q554 из Свитков мёртвого моря. Протокол 9 ноября 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом

Ориг. англ.

Фрагменты:

“Рассматривая описание Пасхальных церемоний в 📜 Новый Иерусалим, мы видим, что 7 Чашек (Cups) перечисляются вместе с 7 Чашами (Bowls). Мы увидели 7 🍷 Вина, относящиеся к Пасхе, и то, как Христос исполнил их. Они также могут представлять 7 случаев совершения Причастия, последний из которых описывается в Библии как Брачная Вечеря Агнца. Таким образом, при Втором Пришествии Христа совершается ещё один Седер. На этот раз с чашей нового вина из “плода виноградного” в Царстве Отца, ибо написано: “и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их” (Откр 21:3).

Колонка 14 (4Q554)

1 семь чашек и [семь] чаш чтобы обонять запах и он отделил/разделил на части [. . . ] от этого/из этих и он смешал

1 seven cups and [seven] bowls to smell the odour and he parcelled [. . . ] from these and he mixed the

2 [. .. ] и на них семь котлов на земле [. . . ] и он отделил десятину/десятую часть

2 [. .. ] and on them seven cauldrons stoves on the earth [. . . ] and he separated the tithe

3 [и все] из них тридцать две тысячи девятьсот ... ] он отделил и приготовил

3. [and all] of them thirty-two thousand and nine hundred ... ] he separated and prepared

4 [... ] ПУСТО (ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ)

4 [... ] VACAT

5 он сказал мне: смотри [. .. во] всём западном ветре

5. he said to me: see [. .. in] all the west wind)

6 [. .. ] к домам радости и к [. .. ] стене

6 [. .. ] to the houses of joy and to [. .. ] wall

7 [... входите/входить [... с правой стороны приготовлено

7 [... enter [... from the right prepared

8 [. .. ] справа/с правой стороны

8 [. .. ] on the right





7 Причастий в Писании:





Мелхиседек с Авраамом

Быт 14:18 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего, — 19 и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли;





70 Старейшин на Стеклянном Море

Исх 24:11 … они видели Бога (Яхве), и ели и пили.





Премудрость

Прит 9:5 «идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворённое;





Давид с народом

1 Пар 16:2 Когда Давид окончил всесожжения и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа 3 и раздал всем Израильтянам, и мужчинам и женщинам, по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина,





Пасхальный Ужин

Лк 22:19 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается.





12 Апостолов в Царстве

Лк 22:30 да ядите и пиёте за трапезою Моею в Царстве Моём, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых.

Мф 26:29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.





Брачная Вечеря

Откр 2:17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну...

Откр 19:9 ABP ... Блаженны позванные/приглашённые на свадебный ужин Ягнёнка. https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/19.htm”





См. также:





- Протокол от 6 апреля 2025 г. "Чаша Йешуа и Пасхальный Седер"

https://drive.google.com/file/d/1qW1aAW9MK9U-tYVjO_96w3uQgfC3wLJ1/view





О Пасхальном Ужине Христа и Хвалебных Псалмах

в Протоколе от 21 апреля 2024 г. Аллилуйя. Хвалите Алеф Тав. Новое Вино https://cloud.mail.ru/public/3AEx/R6Nm6iaBY





Про Поварни (Иез 46:24) и Текуфу

в видео Храм как Солнечные Часы и Календарь https://youtu.be/wk8qRwsDaSw?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=289

3D модель Храма Иезекииля https://app.sketchup.com/share/tc/europe/HNINFzeDENQ?stoken=JpxNvxa0pz1StdvgAEC76MpGrfRlEFIiVcwK-t9W81STyGDdVJEFhZT1bZ436SqF