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Η ΔΩΡΟΔΟΚΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ
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972 views • July 02, 2021
Από τότε που όποιος διακινδύνευε τη ζωή του και των άλλων με το να κυκλοφορεί χωρίς φίμωτρο στο δρόμο, στα βουνά και στα λαγκάδια απειλούταν με το να χάσει 150 ευρώ, φτάσαμε τώρα για κάποιους πολίτες τα 150 ευρω να είναι αυτά που θα προσθέσουν στα δυνητικά έξοδα τους αν τελικά υποκύψουν στη σωτήρια προσφορά, έστω για ένα τσίμπημα. Τελικά φαίνεται πως όσο περνά ο καιρός το αφήγημα όλο και απομακρύνεται από τη δικαιολογία της υγείας και όλο και βασίζεται στο “μαρούλι.” Άλλωστε, οπως μας είπαν, αν δεν ωριμάσουμε επιτέλους και ξαναπροκύψει ο ιός το χειμώνα δεν έχουμε άλλα χρήματα. Διότι, ξέρεις, το μηχάνημα παραγωγής τους θα συνεχίσει να “κόβει” μόνο για τα καλά παιδιά.
Aυτή η αψυχολόγητη στάση τους που είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η προσέλευση απέχει από τα επίπεδα που υπολόγιζαν, δείχνει πως έχει οδηγήσει πολλούς ανυποψίαστους ανθρώπους να προβληματίζονται επιτέλους για το αν συμβαίνει κάτι διαφορετικό από όσα ως τώρα θεωρούσαν ως δεδομένα. Και η πλάκα είναι πως μόλις ξεκινήσαμε, το τσουνάμι των δολωμάτων φτάνει, σε ένα ρεσιτάλ εγκληματικού παραλογισμού την ίδια ώρα που στην Αγγλία επίσημα μας λένε πως οι περισσότεροι θάνατοι από covid είναι εμβολιασμένοι.
Βεβαια το πρόγραμμα για κανένα λόγο δεν μπορεί να σταματά γι’αυτο και όπως αναμενόταν αρχίζουν και μιλούν για μικρότερες ηλικίες, μαθητές δηλαδή, ομοίως και με το εξωτερικό. Μάλιστα στην Αγγλία έχουν “προκύψει” πολλές απουσίες στα σχολεία που έχουν διαταράξει σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση των παιδιών και αναρωτιούνται ποιός θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος τρόπος επίλυσης του προβλήματος. Εμείς όμως τον γνωρίζουμε ήδη...
Kαι όπως καλά βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ειδικά, πατώντας στην υγεία χρησιμοποιούν σωρηδόν νέες τεχνολογίες και είναι σαφές πλέον πως το νεο μοντέλο ιατρικής θα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο των σωμάτων όπου νανοσωματίδια μέσα στο σώμα μας θα επικοινωνούν με το εξωτερικό για να δίνουν πληροφορίες για την κατασταση μας και να διανέμουν ιδανικά το εκάστοτε φάρμακο δημιουργώντας ένα κόσμο απόλυτα δυστοπικό. Το θέμα σε αυτό ειναι όμως πως τελικά αν κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα θα δούμε πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλο αυτό το θηρίο συντηρούταν από την εθελούσια συναίνεση των ανθρώπων σε δραστηριότητες τουλάχιστον αδιάφορες ή πιεστικές οι οποίες γίνονταν για κάποιο “προνόμιο” όπως ένας τίτλος ή χρήματα με αποτέλεσμα να μην αδράτουμε τη ζωή βάσει των ταλέντων που μας έδωσε ο Θεός και των τάσεων που αναπτύσσουμε μέσα από τις εμπειρίες, αυθόρμητα και ελεύθερα, χωρίς απαιτήσεις για αποκομιδή ούτε χρεώσεις.
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Σειρά Utopia μέρος επεισοδίου 8 https://vk.com/video595149421_456239097
ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ-ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΖΟΝΣΟΝ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ https://youtu.be/thgXSbN9LRc
Βρυξέλλες 24-25 /06 /2021 https://youtu.be/IXEZ6EcuDto
Why most people who now die with Covid in England have had a vaccination https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated
CDC: 6,113 DEAD Following COVID-19 Injections Including 576 Abortions https://humansarefree.com/2021/06/cdc-dead-following-covid-19-injections.html
Έκανε το μπόλι και δεν έφτασε ούτε μέχρι το αυτοκίνητο https://www.facebook.com/tseros691/videos/2942498582629204/
Atlanta 3-year-old rolls up sleeve to test COVID-19 vaccine https://www.fox5atlanta.com/news/atlanta-3-year-old-rolls-up-sleeve-to-test-covid-19-vaccine
Η 12χρονη Maddie de Garay εθελοντρια σε μια μελέτη εμβολίων COVID και τώρα βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι https://www.facebook.com/1273605637/videos/346988330156012/
LONDON OVERWHELMED MASSIVE FREEDOM MARCH PROTEST 26/06/21 / HUGO TALKS #LOCKDOWN https://hugotalks.com/2021/06/26/london-overwhelmed-massive-freedom-march-protest-26-06-21-hugo-talks-lockdown/
Διαδίκτυο των Σωμάτων (Βιντεο) https://www.facebook.com/knik2/videos/10225344070010090
GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA https://ghsagenda.org/
Ή ταν ή επί τας - Μίλτος Ιωαννίδης https://youtu.be/D-5m8ubGLDE
Aυτή η αψυχολόγητη στάση τους που είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η προσέλευση απέχει από τα επίπεδα που υπολόγιζαν, δείχνει πως έχει οδηγήσει πολλούς ανυποψίαστους ανθρώπους να προβληματίζονται επιτέλους για το αν συμβαίνει κάτι διαφορετικό από όσα ως τώρα θεωρούσαν ως δεδομένα. Και η πλάκα είναι πως μόλις ξεκινήσαμε, το τσουνάμι των δολωμάτων φτάνει, σε ένα ρεσιτάλ εγκληματικού παραλογισμού την ίδια ώρα που στην Αγγλία επίσημα μας λένε πως οι περισσότεροι θάνατοι από covid είναι εμβολιασμένοι.
Βεβαια το πρόγραμμα για κανένα λόγο δεν μπορεί να σταματά γι’αυτο και όπως αναμενόταν αρχίζουν και μιλούν για μικρότερες ηλικίες, μαθητές δηλαδή, ομοίως και με το εξωτερικό. Μάλιστα στην Αγγλία έχουν “προκύψει” πολλές απουσίες στα σχολεία που έχουν διαταράξει σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση των παιδιών και αναρωτιούνται ποιός θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος τρόπος επίλυσης του προβλήματος. Εμείς όμως τον γνωρίζουμε ήδη...
Kαι όπως καλά βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ειδικά, πατώντας στην υγεία χρησιμοποιούν σωρηδόν νέες τεχνολογίες και είναι σαφές πλέον πως το νεο μοντέλο ιατρικής θα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο των σωμάτων όπου νανοσωματίδια μέσα στο σώμα μας θα επικοινωνούν με το εξωτερικό για να δίνουν πληροφορίες για την κατασταση μας και να διανέμουν ιδανικά το εκάστοτε φάρμακο δημιουργώντας ένα κόσμο απόλυτα δυστοπικό. Το θέμα σε αυτό ειναι όμως πως τελικά αν κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα θα δούμε πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλο αυτό το θηρίο συντηρούταν από την εθελούσια συναίνεση των ανθρώπων σε δραστηριότητες τουλάχιστον αδιάφορες ή πιεστικές οι οποίες γίνονταν για κάποιο “προνόμιο” όπως ένας τίτλος ή χρήματα με αποτέλεσμα να μην αδράτουμε τη ζωή βάσει των ταλέντων που μας έδωσε ο Θεός και των τάσεων που αναπτύσσουμε μέσα από τις εμπειρίες, αυθόρμητα και ελεύθερα, χωρίς απαιτήσεις για αποκομιδή ούτε χρεώσεις.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-dorodokoumeni-epivraveusi-ton-ugeionomikon-fronimaton
Σειρά Utopia μέρος επεισοδίου 8 https://vk.com/video595149421_456239097
ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ-ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΖΟΝΣΟΝ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ https://youtu.be/thgXSbN9LRc
Βρυξέλλες 24-25 /06 /2021 https://youtu.be/IXEZ6EcuDto
Why most people who now die with Covid in England have had a vaccination https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated
CDC: 6,113 DEAD Following COVID-19 Injections Including 576 Abortions https://humansarefree.com/2021/06/cdc-dead-following-covid-19-injections.html
Έκανε το μπόλι και δεν έφτασε ούτε μέχρι το αυτοκίνητο https://www.facebook.com/tseros691/videos/2942498582629204/
Atlanta 3-year-old rolls up sleeve to test COVID-19 vaccine https://www.fox5atlanta.com/news/atlanta-3-year-old-rolls-up-sleeve-to-test-covid-19-vaccine
Η 12χρονη Maddie de Garay εθελοντρια σε μια μελέτη εμβολίων COVID και τώρα βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι https://www.facebook.com/1273605637/videos/346988330156012/
LONDON OVERWHELMED MASSIVE FREEDOM MARCH PROTEST 26/06/21 / HUGO TALKS #LOCKDOWN https://hugotalks.com/2021/06/26/london-overwhelmed-massive-freedom-march-protest-26-06-21-hugo-talks-lockdown/
Διαδίκτυο των Σωμάτων (Βιντεο) https://www.facebook.com/knik2/videos/10225344070010090
GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA https://ghsagenda.org/
Ή ταν ή επί τας - Μίλτος Ιωαννίδης https://youtu.be/D-5m8ubGLDE
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