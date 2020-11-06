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Brian Macarthur, démocrate, dénonce la fraude massive dont il a été le témoin.
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14 views • November 06, 2020
TÉMOIGNAGE
Notez que cet est démocrate
Traduction
« Mon nom est Brian Macarthur, je suis démocrate dans la ville de Philadelphie. Aujourd’hui je suis au Centre des Conventions de Philadelphie, et je supervise les personnes en charge de compter les bulletins.
Je veux que vous sachiez le niveau de corruption qu’il y a ici. Ils ne nous permettent pas d’accéder en dessous de 30 mètres à 100 mètres pour superviser les bulletins comptabilisés.
C’est un coup d’État contre le président des États-Unis et je vais appeler le maire de Philadelphie Jim Kenney, le procureur général Josh Shapiro qui a tweeté qu’il n’y a pas moyen que Donald Trump soit de nouveau président des états-unis.
Je n’arrive pas à croire ce que j’ai vu de mes yeux. Ceci n’a rien à voir avec Joe Biden ou Donald Trump, ceci concerne notre démocratie, et je peux vous dire, il y a une corruption extrêmement importante à Philadelphie. »
Source :
https://www.patriote.info/videos/elections-americaines-2020/video-traduite-un-democrate-dans-un-centre-de-depouillage-a-philadelphie-denonce-une-fraude-massive-et-un-coup-detat-contre-le-president-des-etats-unis/
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/ (en cours d’aménagement)
Et plus de 70 vidéos encore sur YouTube, que j’ai abandonné pour cause de censure abusive.
https://www.youtube.com/channel/UCTj5SYzLOd3sLGCNSIp9w6Q
Notez que cet est démocrate
Traduction
« Mon nom est Brian Macarthur, je suis démocrate dans la ville de Philadelphie. Aujourd’hui je suis au Centre des Conventions de Philadelphie, et je supervise les personnes en charge de compter les bulletins.
Je veux que vous sachiez le niveau de corruption qu’il y a ici. Ils ne nous permettent pas d’accéder en dessous de 30 mètres à 100 mètres pour superviser les bulletins comptabilisés.
C’est un coup d’État contre le président des États-Unis et je vais appeler le maire de Philadelphie Jim Kenney, le procureur général Josh Shapiro qui a tweeté qu’il n’y a pas moyen que Donald Trump soit de nouveau président des états-unis.
Je n’arrive pas à croire ce que j’ai vu de mes yeux. Ceci n’a rien à voir avec Joe Biden ou Donald Trump, ceci concerne notre démocratie, et je peux vous dire, il y a une corruption extrêmement importante à Philadelphie. »
Source :
https://www.patriote.info/videos/elections-americaines-2020/video-traduite-un-democrate-dans-un-centre-de-depouillage-a-philadelphie-denonce-une-fraude-massive-et-un-coup-detat-contre-le-president-des-etats-unis/
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Et plus de 70 vidéos encore sur YouTube, que j’ai abandonné pour cause de censure abusive.
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