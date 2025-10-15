Wstęp do książki "Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego" #3. Systemy kontroli umysłu.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ten film jest materiałem dodatkowym do książki “Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego” (Jan Białek). Przedstawia m.in. technologie psychotroniczne/technotroniczne oraz wszczepiane do mózgu mikroukłady jakie stosowano od lat 50-tych w wielu krajach na całym świecie. W filmie wskazane są źródła tych technologii jako przede wszystkim okultyzm i buddyzm.
Link do książki: https://allegro.pl/oferta/tech-2-zrodla-ro...