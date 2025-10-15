Wstęp do książki "Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego" #3. Systemy kontroli umysłu.

Ten film jest materiałem dodatkowym do książki “Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego” (Jan Białek). Przedstawia m.in. technologie psychotroniczne/technotroniczne oraz wszczepiane do mózgu mikroukłady jakie stosowano od lat 50-tych w wielu krajach na całym świecie. W filmie wskazane są źródła tych technologii jako przede wszystkim okultyzm i buddyzm.





