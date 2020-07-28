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[VOSTFR] Censure Twitter, BLM, Democrates, Biden et operation LeGend
Miniver1984
Miniver1984
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25 views • July 28, 2020
L'opération Legend est officiellement en cours.
Les troupes du ministère de la santé et les troupes fédérales sont maintenant déployées dans l'Oregon, à Chicago et dans d'autres villes pour mettre fin aux émeutes et aux Antifas qui continuent de brûler des bâtiments.
Une bonne question à se poser est de savoir quand vous avez entendu le nom de George Floyd pour la dernière fois.
Je peux presque dire que j'ai l'impression que cela fait des mois.

Le maire démocrate Ted Wheeler a été gazé la nuit dernière, nous avons Beetlejuice Lori Lightfoot qui dit que Trump déteste les femmes, et la campagne déprimante de Joe Biden ajoute.
Et au milieu de tout cela, alors que les réseaux de trafic d'êtres humains sévissent dans le monde et que sur leur plateforme, Twitter décide de cibler uniquement les comptes Qanon et de déclarer la guerre à l'Amérique.

Vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=ojYkyzeFN_4
Sa chaine Woke Societies : https://www.youtube.com/channel/UCChqaZ_kStPhOgDx1NxdA0w

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