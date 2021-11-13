Jr Robert Francis Kennedy a Milano, 13/11/2021 Milan

Chi c'è dietro Big Pharma e Big Media? BlackRock e il gruppo Vanguard. Insieme possiedono il New York Time, altri importanti media e... Big Pharma.5 luglio 2021Apparentemente, i proprietari di Vanguard non amano essere sotto i riflettori. Ne fanno parte Rothschild Investment Corp e Edmond De Rothschild Holding, così come la famiglia italiana Orsini, la famiglia americana Bush, la famiglia reale britannica, la famiglia du Pont, i Morgan, i Vanderbilt e i Rockefeller, in quanto proprietari di Vanguard.BlackRock e Vanguard possiedono Big Pharma"I Padroni: stirpi reali, fondatori del nostro sistema bancario. MONOPOLY, - Who owns the world?" ( questo é un documentario correlato che trovate nel canale )Robert Kennedy a Milano – Byoblu la direttaMaurizio Blondet 13 Novembre 2021Per quanto concerne il vaccino, Kennedy Jr. ha messo in dubbio il procedimento di sperimentazione del preparato. Secondo i dati stessi di Pfizer, dice Kennedy, il vaccino avrebbe indicato da subito alti tassi di mortalità ed effetti avversi. Gli studi interni non sarebbero stati resi noti, in modo da evitare un blocco dell’approvazione del siero. “È assurdo che ti dicano che devi far un vaccino per ottenere un passaporto sanitario che, secondo i dati stessi della Pfizer, aumenta le possibilità di morire”, ha dichiarato l’avvocato ambientalista.Come disse Kennedy stesso alla manifestazione di Berlino: “I governi amano le pandemie come amano le guerre, perché consente loro di sfruttare la paura delle persone per esercitare un controllo totale sulle loro attività”.KENNEDY A MILANO, MAINSTREAM CON LA BAVA ALLA BOCCA! Giornalisti Ignoranti contro RFK jr: Vinse Causa sui Rischi VacciniIl leggendario Robert Francis Kennedy jr, capace di richiamare quasi 40mila persone a Berlino nell’estate 2020, sabato 13 novembre dalle 15 sarà a Milano, presso l’Arco della Pace per una manifestazione contro il Green Pass organizzata dalla filiale europea della sua associazione Children’s Health Defense. La notizia, nell’era della comunicazione di mainstream sponsorizzata dalle campagne di vaccinazione governative, ha suscitato subito scalpore svelando il vero, emetico volto del giornalismo occidentale.12 Novembre 2021di Fabio Giuseppe Carlo CarisioDa un politico Cristiano perseguitato, articoli di vitale importanza:《 CERCASI AVVOCATO/I per sconfiggere il Covid e altre malattie. Qui le Denunce/Querele – ITALIA ALATAQueste Denunce puntano sull'evidenziare il programma di morte della sanità ufficiale e in questo caso è fin troppo evidente la caratteristica di arma diversamente batteriologica, intacca, elude il DNA.《 Dear Dr. Robert Malone, develop an mRNA that acts as an “antidote” to vaccines that clot the blood = Sviluppare un mRNA che faccia da “antidoto” ai vaccini che coagulano il sangue – ITALIA ALATAEgregio Dottor Robert Malone,Lei essendo l'inventore dei vaccini mRNA può certamente sviluppare un mRNA che faccia da "antidoto" ai vaccini che coagulano il sangue.Le chiedo ciò in nome di DIO.《 STATISTICAMENTE È IMPOSSIBILE CHE PIÙ DI 5 AZIENDE CREANO UN VACCINO, E IN TEMPI BREVI COME È ACCADUTO È UNA ESTREMA SATANICA MENZOGNA – ITALIA ALATASe il virus pandemico esisteva prima che fosse stato creato/potenziato in laboratorio avrebbe già dalla notte dei tempi sterminato, estinto l'uomo. Dunque è inganno globale. Ricordiamoci la presenza ulteriore di cellule di bambini abortiti giusto per comprendere il calibro dei frutti vaccinali.《 STRATEGIE ANTI VACCINAZIONI: A. 1 Corinzi 6:19 Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? B. Le cure esistono e dunque non si può vaccinare – ITALIA ALATA