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ANTIFA, BLM, SUPPORTERS OF BOTH; SOROS, FAUCI, GATES AND WARPSPEED - PATRIOTS WILL BE TAKING YOU OUT LIKE THIS IN CIVIL WAR I I
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178 views • September 20, 2020
IN CIVIL WAR I I THE ENEMY WILL BE ELIMINATED TOWN-BY-TOWN, CITY-BY-CITY.
PATRIOTS WILL KILL THE ENEMY AS THEY COME TO ATTACK AND LAW ENFORCEMENT, THE FBI, THE PENTAGON, AND DEPARTMENT OF JUSTICE WILL DO NOTHING TO STOP WHAT IS ABOUT TO HAPPEN TO THEM. IT WILL GO SOMETHING LIKE THIS STORY. DOZENS OF CALIBERS SHOOTING DOWN THOSE WHO WISH TO BURN OUR TOWNS, ENSLAVE OUR PEOPLE WITH BIOWEAPON DNA ALTERING; RNA - NANO CHIP TRACKING, CANCER CAUSING VACCINES.
TRUMP WOULD BE WISE TO LEARN A LESSON FROM LINCOLN ABOUT CIVIL WAR PRESIDENTS AND VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION, THE GENEVA CONVENTIONS AND THE NUREMBERG CODE. PATRIOTS, GET READY TO KILL BLM, ANTIFA, AND WARPSPEED NAZI SS STORMTROOPERS. NO PRISIONERS. THEN IT IS TIME TO REMOVE THE FEDERAL AGENCIES THAT NO LONGER SERVE US - IN FACT ARE OUR OPPRESSORS; ARE POISED TO ENSLAVE U.S. LIKE FEMA, DHS, NSA, CIA, IRS, FOREIGN FEDERAL COUNTERFEITER BANKS, NIH, NIAID, CDC, FDA, HHS, AND THE CORRUPT CRIMINAL RACKETEERING FBI. S E S WILL BE ELIMINATED AND IT WILL GO SOMETHING LIKE YOU SEE IN THIS MOVIE.
WHEN, WHERE, HOW................... THAT IS UP TO U.S. PATRIOTS.
THE U.S. CONSTITUTION WILL PREVAIL TYRANTS
THERE IS NOW AN ARREST ON SIGHT ON DICTATOR GAVIN NEWSOM
PATRIOTS ARE TAKING BACK THE UNITED STATES FROM THE TYRANTS. ONE TERM SENATORS AND CONGRESS MEMBERS AND YOU ARE OUT. PELOSI, HARRIS, WATERS, SCHUMER, NADLER, GRAHAM
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
VACCINES ARE A MEDICAL PROCEDURE AND THE FCA AND CDC WILL NOT SAY DIFFERENT
SEND THE STORMTROOPERS TRUMP
PATRIOTS WILL BE BANNING VACCINES OF ALL TYPES NOW THAT WE KNOW THEIR CONTAMINATION
VACCINE COURTS ARE NOW BANNED -
IMMUNITY FROM PROSECUTION BY PATRIOTS FOR VACCINE PRODUCING COMPANIES AND STOCKHOLDERS IS OVER.
SEE YOU SOON ON THE BATTLEFIELD IN CIVIL WAR I I
THE BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS WILL BE SHUT DOWN AND ITS STOCKS DESTROYED; THE 14,000 SCIENTISTS ARRESTED, COURT MARTIALd AND EXECUTED FOR TREASON AND VIOLATING THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT.
FAUCI AND GATES WILL BE ARRESTED AND FACE COURT MARTIAL FOR BIOWEAPON TERRORISM ALONG WITH THE JOINT CHIEFS OF STAFF 2015 - 2020
PATRIOTS WILL KILL THE ENEMY AS THEY COME TO ATTACK AND LAW ENFORCEMENT, THE FBI, THE PENTAGON, AND DEPARTMENT OF JUSTICE WILL DO NOTHING TO STOP WHAT IS ABOUT TO HAPPEN TO THEM. IT WILL GO SOMETHING LIKE THIS STORY. DOZENS OF CALIBERS SHOOTING DOWN THOSE WHO WISH TO BURN OUR TOWNS, ENSLAVE OUR PEOPLE WITH BIOWEAPON DNA ALTERING; RNA - NANO CHIP TRACKING, CANCER CAUSING VACCINES.
TRUMP WOULD BE WISE TO LEARN A LESSON FROM LINCOLN ABOUT CIVIL WAR PRESIDENTS AND VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION, THE GENEVA CONVENTIONS AND THE NUREMBERG CODE. PATRIOTS, GET READY TO KILL BLM, ANTIFA, AND WARPSPEED NAZI SS STORMTROOPERS. NO PRISIONERS. THEN IT IS TIME TO REMOVE THE FEDERAL AGENCIES THAT NO LONGER SERVE US - IN FACT ARE OUR OPPRESSORS; ARE POISED TO ENSLAVE U.S. LIKE FEMA, DHS, NSA, CIA, IRS, FOREIGN FEDERAL COUNTERFEITER BANKS, NIH, NIAID, CDC, FDA, HHS, AND THE CORRUPT CRIMINAL RACKETEERING FBI. S E S WILL BE ELIMINATED AND IT WILL GO SOMETHING LIKE YOU SEE IN THIS MOVIE.
WHEN, WHERE, HOW................... THAT IS UP TO U.S. PATRIOTS.
THE U.S. CONSTITUTION WILL PREVAIL TYRANTS
THERE IS NOW AN ARREST ON SIGHT ON DICTATOR GAVIN NEWSOM
PATRIOTS ARE TAKING BACK THE UNITED STATES FROM THE TYRANTS. ONE TERM SENATORS AND CONGRESS MEMBERS AND YOU ARE OUT. PELOSI, HARRIS, WATERS, SCHUMER, NADLER, GRAHAM
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
VACCINES ARE A MEDICAL PROCEDURE AND THE FCA AND CDC WILL NOT SAY DIFFERENT
SEND THE STORMTROOPERS TRUMP
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SEE YOU SOON ON THE BATTLEFIELD IN CIVIL WAR I I
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FAUCI AND GATES WILL BE ARRESTED AND FACE COURT MARTIAL FOR BIOWEAPON TERRORISM ALONG WITH THE JOINT CHIEFS OF STAFF 2015 - 2020
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