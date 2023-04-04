ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ... 💥

Είχε αποκαλυφθεί και στη Ρένα Κουμιώτη.. Τέρυ + Ντόρα = Κούλης..... 💥

"Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΗΤΑΝ ΠΑΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ..."

Αναμετάδοση από makeleio

Τέρης Χρυσός για Μητσοτάκη: “Πάω για DNA για να μάθω εάν ο Κούλης είναι γιός μου. Πριν κλείσω τα μάτια μου, οφείλω να λύσω το απόλυτο μυστήριο”. Το εκμυστηρεύτηκε με απόγνωση στην στενή του φίλη, τραγουδίστρια, Ρένα Κουμιώτη. Μια υπόθεση που δεν άρχισε για πλάκα και δεν θα τελειώσει για πλάκαhttps://www.makeleio.gr/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-1/%CE%A4%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%A0%CE%AC/

