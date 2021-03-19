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Елена Калле «Что страшнее - инфекция или вакцина от неё ?» (Часть 2, 2020 год)
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75 views • March 19, 2021
Доклад молекулярного биолога Елены Геннадьевны Калле «Что страшнее - инфекция или вакцина от неё? Или о том, на что способна наука при капитализме» (Часть 2, 2020 год).
Молекулярный биолог Елена Калле "90% людей не нуждаются в вакцинации от COVID-19"
Вакцинация сегодня заявляется как основной способ победы над пандемией. Однако, население не спешит делать прививки от коронавируса. А некоторые ученые убеждены, что человечество способно справиться своими силами. О том, почему 90% населения не нуждается в вакцине от COVID-19, Общественной службе новостей рассказала специалист в области биомедицинских технологий, молекулярный биолог Елена Калле.
«Почему 90% устойчивы к коронавирусу? Я смотрю статистические данные. На сегодняшний день 4 351 553 выявленных случаев и 3 945 527 выздоровело. Это более 90%. Я предприняла попытку выяснить, “выздоровело” − это включая бессимптомных пациентов? Но раздельных цифр нет. На горячей линии мне не смогли объяснить, что такое “число активных случаев”. Похоже, что туда вписываются и бессимптомные больные. Хотя с точки зрения вирусологии и биологии “бессимптомные больные” какое-то новое понятие, ранее мне не известное», − отметила специалист.
Елена Калле задалась вопросом, как выглядела бы статистика, если бы больных коронавирусом выявляли не с помощью ПЦР-тестов, а ставили бы диагноз по симптомам. Ведь это все равно, что брать пробы в землях Сибири, находить там ДНК мамонтов и на основании проб заявлять, что эти животные существуют и по сей день. Или проще: брать пробы на кишечную палочку, которая есть у каждого человека.
«Один из постулатов Коха гласит: если есть агент внутри организма, то должны быть симптомы болезни. Если есть агент, но нет симптомов болезни, то между ними нет связи. Я убеждена, что 90% людей могут справиться с помощью своих собственных защитных систем. Просто представьте, как быстро тело человека начинает разлагаться после смерти. Это буквально часы. А что значит разлагаться − это начинают развиваться собственные микроорганизмы, живущие в организме. И всю эту массу микроорганизмов здоровый человек держит под контролем, настолько у нас мощные защитные системы. И теперь мы заявляем, что не верим в защитные механизмы организма, а полагаемся на вакцину. То есть на свою армию мы не надеемся, считаем слабой и не тренируем. Но надеемся на помощь извне, какого-то спецотряда, который поборет болезнь», − считает Елена Калле.
Если взять существующую статистику по заболеваемости коронавирусом, легко вычислить, что на сегодняшний день выздоровели 90% заболевших. И это только те люди, которые были выявлены.
«Даже основываясь на существующей статистике, можно сделать вывод, что 90% инфицированных справились с болезнью без вакцины. Вакцина − это единственный лекарственный препарат, который вводится здоровому человеку. Я встречаю очень много вопросов к вакцинации против гриппа. А не лучше ли поддерживать свой иммунитет. Почему подход “мы должны поддерживать иммунитет” хуже подхода, делающего вакцинацию обязательной? Оба научных подхода нуждаются в обсуждении. Но подход о ведении здорового образа жизни, здорового питания и сна кажется устаревшим. А применять что-то извне считается современным. Но стране нужны здоровые люди, с крепким иммунитетом. Укрепление здоровья населения в интересах государства. Однако, это потребует совсем иных затрат от государства и человека. Поэтому этот подход непопулярен», − подчеркнула молекулярный биолог.
Специалист напомнила, что на сегодняшний день существует множество вопросов к самой идее вакцинации. Считается, что многие болезни человечество победила благодаря прививкам от них. Но, возможно, искоренить страшные инфекции помогла не только вакцинация, но и возросшая гигиена, хорошее питание, которые стали возможными с развитием цивилизации.
«Вакцинация не столько устарела, сколько кажется избыточным методам. А С подозрением на то, что кто-то извлекает из нее экономические выгоды. Я считаю, с коронавирусом могут справится защитные системы здорового организма. Поэтому стоит, прежде всего, заботится о здоровье и тренировать собственный иммунитет», − подытожила Елена Калле.
Ранее специалисты заявили, что для создания устойчивого популяционного иммунитета необходимо привить более 60 млн человек только в России - https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/virusolog-rasskazal-skolko-lyudej-neobhodimo-privit-chtoby-ostanovit-pandemiyu/ . А ученые оценили все существующие вакцины от COVID-19 и предупредили об их потенциальной опасности - https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/ot-sputnik-v-do-moderna-uchenyj-sravnil-effektivnost-vseh-vaktsin-ot-covid-19/ .
Молекулярный биолог Елена Калле "90% людей не нуждаются в вакцинации от COVID-19"
Вакцинация сегодня заявляется как основной способ победы над пандемией. Однако, население не спешит делать прививки от коронавируса. А некоторые ученые убеждены, что человечество способно справиться своими силами. О том, почему 90% населения не нуждается в вакцине от COVID-19, Общественной службе новостей рассказала специалист в области биомедицинских технологий, молекулярный биолог Елена Калле.
«Почему 90% устойчивы к коронавирусу? Я смотрю статистические данные. На сегодняшний день 4 351 553 выявленных случаев и 3 945 527 выздоровело. Это более 90%. Я предприняла попытку выяснить, “выздоровело” − это включая бессимптомных пациентов? Но раздельных цифр нет. На горячей линии мне не смогли объяснить, что такое “число активных случаев”. Похоже, что туда вписываются и бессимптомные больные. Хотя с точки зрения вирусологии и биологии “бессимптомные больные” какое-то новое понятие, ранее мне не известное», − отметила специалист.
Елена Калле задалась вопросом, как выглядела бы статистика, если бы больных коронавирусом выявляли не с помощью ПЦР-тестов, а ставили бы диагноз по симптомам. Ведь это все равно, что брать пробы в землях Сибири, находить там ДНК мамонтов и на основании проб заявлять, что эти животные существуют и по сей день. Или проще: брать пробы на кишечную палочку, которая есть у каждого человека.
«Один из постулатов Коха гласит: если есть агент внутри организма, то должны быть симптомы болезни. Если есть агент, но нет симптомов болезни, то между ними нет связи. Я убеждена, что 90% людей могут справиться с помощью своих собственных защитных систем. Просто представьте, как быстро тело человека начинает разлагаться после смерти. Это буквально часы. А что значит разлагаться − это начинают развиваться собственные микроорганизмы, живущие в организме. И всю эту массу микроорганизмов здоровый человек держит под контролем, настолько у нас мощные защитные системы. И теперь мы заявляем, что не верим в защитные механизмы организма, а полагаемся на вакцину. То есть на свою армию мы не надеемся, считаем слабой и не тренируем. Но надеемся на помощь извне, какого-то спецотряда, который поборет болезнь», − считает Елена Калле.
Если взять существующую статистику по заболеваемости коронавирусом, легко вычислить, что на сегодняшний день выздоровели 90% заболевших. И это только те люди, которые были выявлены.
«Даже основываясь на существующей статистике, можно сделать вывод, что 90% инфицированных справились с болезнью без вакцины. Вакцина − это единственный лекарственный препарат, который вводится здоровому человеку. Я встречаю очень много вопросов к вакцинации против гриппа. А не лучше ли поддерживать свой иммунитет. Почему подход “мы должны поддерживать иммунитет” хуже подхода, делающего вакцинацию обязательной? Оба научных подхода нуждаются в обсуждении. Но подход о ведении здорового образа жизни, здорового питания и сна кажется устаревшим. А применять что-то извне считается современным. Но стране нужны здоровые люди, с крепким иммунитетом. Укрепление здоровья населения в интересах государства. Однако, это потребует совсем иных затрат от государства и человека. Поэтому этот подход непопулярен», − подчеркнула молекулярный биолог.
Специалист напомнила, что на сегодняшний день существует множество вопросов к самой идее вакцинации. Считается, что многие болезни человечество победила благодаря прививкам от них. Но, возможно, искоренить страшные инфекции помогла не только вакцинация, но и возросшая гигиена, хорошее питание, которые стали возможными с развитием цивилизации.
«Вакцинация не столько устарела, сколько кажется избыточным методам. А С подозрением на то, что кто-то извлекает из нее экономические выгоды. Я считаю, с коронавирусом могут справится защитные системы здорового организма. Поэтому стоит, прежде всего, заботится о здоровье и тренировать собственный иммунитет», − подытожила Елена Калле.
Ранее специалисты заявили, что для создания устойчивого популяционного иммунитета необходимо привить более 60 млн человек только в России - https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/virusolog-rasskazal-skolko-lyudej-neobhodimo-privit-chtoby-ostanovit-pandemiyu/ . А ученые оценили все существующие вакцины от COVID-19 и предупредили об их потенциальной опасности - https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/ot-sputnik-v-do-moderna-uchenyj-sravnil-effektivnost-vseh-vaktsin-ot-covid-19/ .
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