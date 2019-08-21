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Amici e i manipolatori, i leoni del mouse 14 Aprile 2017
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Grande rivevere lo strike da chi usa i miei video... malefici troll amici di qualche altro troll che si spaccia per un terra piattista e che organizza incontri a Roma il giorno del male ovvero il 1° Novembre
Aprite gli occhi e pensate alle parole al contrario come la parola AMORE
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