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To Völkisch Κίνημα - The Völkisch Movement
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35 views • October 17, 2020
Το Νεανικό Πολιτισμικό Ρεύμα της Γερμανίας (τέλη 19ου, αρχές 20ου)
Η Γερμανία ήταν το μέρος που έλαβε χώρα μια παράξενη σύνθεση του νατουραλισμού και του εθνικισμού, υπό την επιρροή της Ρομαντικής παράδοσης του αντι-Διαφωτιστικού ανορθολογισμού. Το völkisch ήταν μια ισχυρή πολιτισμική προδιάθεση και κοινωνική τάση που ένωνε τον εθνοκεντρικό λαϊκισμό με το μυστικισμό της φύσης. Στη καρδιά του ήταν μια αντίδραση στην μοντερνικότητα, το βιομηχανικό καπιταλισμό και την αστικοποίηση, και μια ρομαντική νοσταλγία για τη βουκολική φυσιολατρία, την απλή ζωή που που είναι οργανικά ενωμένη με το όλον, τις παλιές θρησκείες της Ευρώπης. Το βασικό όχημα για την διάδοση αυτού του ιδεολογικού γαλαξία ήταν το νεανικό κίνημα, ένα άμορφο φαινόμενο που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Γερμανικής λαϊκής κουλτούρας στη διάρκεια των πρώτων τριών δεκαετιών του 30ου αιώνα. Επίσης γνωστό ως Wandervögel (που μεταφράζεται περίπου ως «περιπλανώμενα ελεύθερα πνεύματα»), το νεανικό κίνημα είναι ένα αμάλγαμα στοιχείων της αντικουλτούρας, αναμιγνύοντας νεορομαντισμό, φυλετισμό, παγανισμό, οικολογία έως γυμνισμό, εχθρότητα προς τη λογική, και μια έντονη κοινοτιστική ορμή σε μια φλογερή αναζήτηση για το αυθεντικό. Έχουν χαρακτηριστεί εύστοχα ως «δεξιοί χίπηδες», διότι οι περισσότεροι από τους Wandervögel στο τέλος απορροφήθηκαν τελικά από το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα..
Η Γερμανία ήταν το μέρος που έλαβε χώρα μια παράξενη σύνθεση του νατουραλισμού και του εθνικισμού, υπό την επιρροή της Ρομαντικής παράδοσης του αντι-Διαφωτιστικού ανορθολογισμού. Το völkisch ήταν μια ισχυρή πολιτισμική προδιάθεση και κοινωνική τάση που ένωνε τον εθνοκεντρικό λαϊκισμό με το μυστικισμό της φύσης. Στη καρδιά του ήταν μια αντίδραση στην μοντερνικότητα, το βιομηχανικό καπιταλισμό και την αστικοποίηση, και μια ρομαντική νοσταλγία για τη βουκολική φυσιολατρία, την απλή ζωή που που είναι οργανικά ενωμένη με το όλον, τις παλιές θρησκείες της Ευρώπης. Το βασικό όχημα για την διάδοση αυτού του ιδεολογικού γαλαξία ήταν το νεανικό κίνημα, ένα άμορφο φαινόμενο που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Γερμανικής λαϊκής κουλτούρας στη διάρκεια των πρώτων τριών δεκαετιών του 30ου αιώνα. Επίσης γνωστό ως Wandervögel (που μεταφράζεται περίπου ως «περιπλανώμενα ελεύθερα πνεύματα»), το νεανικό κίνημα είναι ένα αμάλγαμα στοιχείων της αντικουλτούρας, αναμιγνύοντας νεορομαντισμό, φυλετισμό, παγανισμό, οικολογία έως γυμνισμό, εχθρότητα προς τη λογική, και μια έντονη κοινοτιστική ορμή σε μια φλογερή αναζήτηση για το αυθεντικό. Έχουν χαρακτηριστεί εύστοχα ως «δεξιοί χίπηδες», διότι οι περισσότεροι από τους Wandervögel στο τέλος απορροφήθηκαν τελικά από το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα..
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