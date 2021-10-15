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GREGG BRADEN - A VERDADE SECRETA QUE POUCOS CONHECEM
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768 views • October 15, 2021
Seres Humanos Possuem “PODERES ATÉ ENTÃO DESCONHECIDOS PELA MAIORIA,” que Foram Revelados em Antigo Manuscrito e Ocultados pelo Vaticano.
Durante milênios os verdadeiros segredos que regem o universo e toda sua criação, foram ocultados por um número ínfimo de pessoas que compartilharam somente entre si, esses segredos foram passados por prováveis contatos com inteligências de fora deste planeta e redescobertos em muitas missões de busca, coisa formidáveis e inimagináveis para muitos, até mesmo atualmente.
Durante milênios os verdadeiros segredos que regem o universo e toda sua criação, foram ocultados por um número ínfimo de pessoas que compartilharam somente entre si, esses segredos foram passados por prováveis contatos com inteligências de fora deste planeta e redescobertos em muitas missões de busca, coisa formidáveis e inimagináveis para muitos, até mesmo atualmente.
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