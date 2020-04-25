Δρ. Ιωαννίδης: Τα ερευνητικά δεδομένα δεν δικαιολογούν το lockdown για την αντιμετώπιση του COVID-19

Μια πολύ σημαντική συνέντευξη του δρ. Ιωαννίδη, στις 17 Απριλίου, στην οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματα ερευνών που έχει πραγματοποιήσει, σχετικά με την εξέλιξη και την επικινδυνότητα της επιδημίας του COVID-19.



Από τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε στην κομητεία Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, προέκυψε ότι η διάδοση του ιού στον πληθυσμό είναι 50 με 85 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό θνητότητας λόγω του κορωνοϊού είναι 50 με 85 φορές μικρότερο από αυτό που πιστεύαμε και είναι ανάλογο με το ποσοστό θνητότητας της κοινής, εποχικής γρίπης.



Ο δρ. Ιωαννίδης συζητά επίσης για τη μέθοδο του lockdown και τα διάφορα μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας του COVID-19 στις ΗΠΑ, αλλά και στις χώρες της Ευρώπης, όπως και για την προοπτική ανάπτυξης εμβολίου, τις δυνατότητες και τους πιθανούς κινδύνους του εμβολιασμού.