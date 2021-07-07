La DIGOS 'interrompe' il medico Prof. Salmaso... per nulla.

27 Giugno 2021. Discorso del dott. Salmaso nella discussione pubblicaorganizzata dall'On. Sara Cunial tenutasi a Prato della Valle, Padova, a risposta dell' ignobile e disinformativo opuscolo pubblicato dagli 'esperti' e politici della regione Veneto "Vaccino COVID-19, domande e risposte", poi qui invitati a rispondere di quanto scritto e pubblicato per i cittadini Padovani.Nessuno degli invitati si è presentato, eccetto la DIGOS, peraltro non invitata, che con il classico giochetto, 'possiamo parlarvi un momento' ha interrotto l'intervento del (ex?) prof.dott. Salmaso, ovviamente senza nessun diritto o autorizzazione o mandato sottoscritto da magistrato. Salmaso, poi, non ha potuto finire il discorso.Riportato è proprio questo.Evento ovviamente ignorato da MSM e televisioni italiane.