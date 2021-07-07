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La DIGOS 'interrompe' il medico Prof. Salmaso... per nulla.
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0 view • July 07, 2021
27 Giugno 2021. Discorso del dott. Salmaso nella discussione pubblica
https://r2020.info/2021/06/30/....il-discorso-di-salma
organizzata dall'On. Sara Cunial tenutasi a Prato della Valle, Padova, a risposta dell' ignobile e disinformativo opuscolo pubblicato dagli 'esperti' e politici della regione Veneto "Vaccino COVID-19, domande e risposte", poi qui invitati a rispondere di quanto scritto e pubblicato per i cittadini Padovani.
Nessuno degli invitati si è presentato, eccetto la DIGOS, peraltro non invitata, che con il classico giochetto, 'possiamo parlarvi un momento' ha interrotto l'intervento del (ex?) prof.dott. Salmaso, ovviamente senza nessun diritto o autorizzazione o mandato sottoscritto da magistrato. Salmaso, poi, non ha potuto finire il discorso.
Riportato è proprio questo.
Evento ovviamente ignorato da MSM e televisioni italiane.
https://r2020.info/2021/06/30/....il-discorso-di-salma
organizzata dall'On. Sara Cunial tenutasi a Prato della Valle, Padova, a risposta dell' ignobile e disinformativo opuscolo pubblicato dagli 'esperti' e politici della regione Veneto "Vaccino COVID-19, domande e risposte", poi qui invitati a rispondere di quanto scritto e pubblicato per i cittadini Padovani.
Nessuno degli invitati si è presentato, eccetto la DIGOS, peraltro non invitata, che con il classico giochetto, 'possiamo parlarvi un momento' ha interrotto l'intervento del (ex?) prof.dott. Salmaso, ovviamente senza nessun diritto o autorizzazione o mandato sottoscritto da magistrato. Salmaso, poi, non ha potuto finire il discorso.
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