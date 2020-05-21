Dióxido de Cloro: Ecuador, Ensayos Clínicos, entrevista a presidente AEMEMI

Exito total en los ensayos clínicos preliminares con Dióxido de Cloro (CDS) para el Covid-19.



Entrevista a uno de los protagonistas, el Dr. Mauricio Quiñónez Mendoza, Presidente de la AEMEMI ( Asociación de Médicos Ecuatorianos en Medicina Integrativa ).

Ante la indiferencia del gobierno y de las autoridades del ministerio de salud, este Estudio fue certificado por notario público en todas sus etapas para darle certidumbre y validez probatoria.



Estudio: 104 Casos de Covid-19 recuperados con CDS (Dióxido de Cloro Soluble) por médicos de AEMEMI en Ecuador. Los pacientes en este estudio tienen entre 8 y 84 años y dieron positivo en COVID-19, algunos de ellos ya muy enfermos con necesidades de respiradores y Unidades de Cuidados Intensivos. La mayoría tomaron el preparado vía oral, y una minoría de forma intravenosa tal como el propio entrevistado Dr. Mauricio Quiñónez Mendoza.



Resultados: El 97% de los pacientes estaban asintomáticos después del 4º día y el 3% se fueron recuperando en casa en los días posteriores, con cero defunciones.

Con base en este estudio preliminar se están realizando estudios clínicos con mayores recursos en más de 6 países a la vez, por fin, después de tanto esfuerzo para convencer a las autoridades sanitarias de estos países se han atrevido a realizar estudios científicos.



Gracias al Dr. García, al Dr. Mauricio y a los otros Médicos del AEMEMI por su lucha y por demostrar que son verdaderos médicos preocupándose de las personas enfermas del Ecuador.