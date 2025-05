🔴 Live | Shine Bright with God’s Zoe Life! | Prophet Ezekiah Francis ‪@BerachahPropheticMinistries‬

In this insightful video, youโ€™ll explore the critical difference between religion and a personal relationship with God. If youโ€™ve felt constrained by traditional worship and sought emotional release elsewhere, this message encourages you to find fulfillment in a relationship with Jesus Christ.





With powerful scripture references, youโ€™ll discover God as a loving Father who invites you into a life of rest and peace (Zoe life). By shifting your focus to Christ, you can experience transformation and prosperity, just as Joseph did (Genesis 39:3).





Join this journey to uncover how embracing the Zoe life within you can bring light to the world and reveal the glory of God.





Shine Bright with Godโ€™s Zoe Life!

Zoe Youth Festival 2024

Prophetic Time | 21 April 2025 | Prophet Ezekiah Francis | Berachah Prophetic Ministries





