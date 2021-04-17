CNN false propaganda against Trump / CNN hamis propaganda Trump és az Orbán kormány ellen

ZSENIÁLIS ÖNGÓL!

A PROPAGANDA KIVÉTELESEN VALÓS ALAPÚ!

Bohár Dániel kiváló propaganda bejátszása természetesen vissza fog ütni Ormányra is, mivel gondolom, kitaláltad, hogy az M1 hiradó és a többi kormány orgánum mennyire "független és hiteles..."

Megbukott a független/objektivitás mítosza

❌Megbukott a független/objektivitás mítosza!

A CNN egyik vezető munkatársa rejtett kamerás felvételeken beszélt arról, hogy soha nem volt céljuk a valódi tájékoztatás, ők Donald Trumpot akarták leváltani. Amerikában sikerrel is jártak.

Ne legyenek illúzióink, a hazai - magát függetlennek hazudó - ballibsi sajtónak ugyanez a célja.

👉🏻Ne hagyjuk magunkat árverni‼️

#csicskasajtó #függetlenobjektívhazugság #akkorakormányunksehazudjontovább