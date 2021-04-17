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CNN false propaganda against Trump / CNN hamis propaganda Trump és az Orbán kormány ellen
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30 views • April 17, 2021
ZSENIÁLIS ÖNGÓL!
A PROPAGANDA KIVÉTELESEN VALÓS ALAPÚ!
Bohár Dániel kiváló propaganda bejátszása természetesen vissza fog ütni Ormányra is, mivel gondolom, kitaláltad, hogy az M1 hiradó és a többi kormány orgánum mennyire "független és hiteles..."
Megbukott a független/objektivitás mítosza
❌Megbukott a független/objektivitás mítosza!
A CNN egyik vezető munkatársa rejtett kamerás felvételeken beszélt arról, hogy soha nem volt céljuk a valódi tájékoztatás, ők Donald Trumpot akarták leváltani. Amerikában sikerrel is jártak.
Ne legyenek illúzióink, a hazai - magát függetlennek hazudó - ballibsi sajtónak ugyanez a célja.
👉🏻Ne hagyjuk magunkat árverni‼️
#csicskasajtó #függetlenobjektívhazugság #akkorakormányunksehazudjontovább
A PROPAGANDA KIVÉTELESEN VALÓS ALAPÚ!
Bohár Dániel kiváló propaganda bejátszása természetesen vissza fog ütni Ormányra is, mivel gondolom, kitaláltad, hogy az M1 hiradó és a többi kormány orgánum mennyire "független és hiteles..."
Megbukott a független/objektivitás mítosza
❌Megbukott a független/objektivitás mítosza!
A CNN egyik vezető munkatársa rejtett kamerás felvételeken beszélt arról, hogy soha nem volt céljuk a valódi tájékoztatás, ők Donald Trumpot akarták leváltani. Amerikában sikerrel is jártak.
Ne legyenek illúzióink, a hazai - magát függetlennek hazudó - ballibsi sajtónak ugyanez a célja.
👉🏻Ne hagyjuk magunkat árverni‼️
#csicskasajtó #függetlenobjektívhazugság #akkorakormányunksehazudjontovább
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