BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Economie, finance, le jour d’après avec Pierre Jovanovic (2ème partie) - Politique & Eco n°255 - TVL
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • August 12, 2020
18 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=KbEafkumfJs
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ

A qui profite le crime de la pandémie ? Une menace annoncée avant la crise par... Bill Gates, prémonition ou prévision ?
Olivier Pichon reçoit Pierre Jovanovic pour la suite de sa revue de presse. Deux mois de prison à domicile et 400 000 commerces et PME au tapis, la corruption « en marche », un collaborateur de Véran véreux, il commissionnait l’achat de masques. Corruption, assassinat de personnes âgées, mensonges publics, mise en danger de la vie d’autrui, dissimulation de preuves, un président coupable. Et toujours les banques centrales : elles rachètent l’or qu’elles avaient vendu ! La France comme le Liban. La Macronie est-elle en train de couler ? Un président sous cocaïne et on connaît le dealer. Les fonds de pension en question. Adieu à l’épargne.

Le blog de Pierre Jovanovic :
http://www.quotidien.com


Retrouvez-nous sur :

https://www.tvlibertes.com/

https://www.facebook.com/tvlibertes/

https://twitter.com/tvlofficiel?lang=fr
Keywords
corruptiondictaturemensongesplandemiejovanovictaux negatifsplanche a billets
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
California Agency Report Links Synthetic Food Dyes to Behavioral Problems in Children

California Agency Report Links Synthetic Food Dyes to Behavioral Problems in Children

Zoey Sky
STUDY: Extra year of school slashes dementia risk, even for those with genetic predisposition

STUDY: Extra year of school slashes dementia risk, even for those with genetic predisposition

Willow Tohi
Creatine, collagen and vitamin C: A convenient combination that supports an active lifestyle

Creatine, collagen and vitamin C: A convenient combination that supports an active lifestyle

HRS Editors
The brain on junk: New study reveals ultra-processed foods may rewire children’s reward centers

The brain on junk: New study reveals ultra-processed foods may rewire children’s reward centers

Willow Tohi
U.K. officials privately admitted AstraZeneca blood clot risk was “potentially very serious,” then let trial on children as young as 6 continue

U.K. officials privately admitted AstraZeneca blood clot risk was “potentially very serious,” then let trial on children as young as 6 continue

Cassie B.
FDA Official Urged Fatal Myocarditis Warning for COVID-19 Vaccines, but Label Change Remains Unmade

FDA Official Urged Fatal Myocarditis Warning for COVID-19 Vaccines, but Label Change Remains Unmade

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy