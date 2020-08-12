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Economie, finance, le jour d’après avec Pierre Jovanovic (2ème partie) - Politique & Eco n°255 - TVL
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1 view • August 12, 2020
18 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=KbEafkumfJs
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
A qui profite le crime de la pandémie ? Une menace annoncée avant la crise par... Bill Gates, prémonition ou prévision ?
Olivier Pichon reçoit Pierre Jovanovic pour la suite de sa revue de presse. Deux mois de prison à domicile et 400 000 commerces et PME au tapis, la corruption « en marche », un collaborateur de Véran véreux, il commissionnait l’achat de masques. Corruption, assassinat de personnes âgées, mensonges publics, mise en danger de la vie d’autrui, dissimulation de preuves, un président coupable. Et toujours les banques centrales : elles rachètent l’or qu’elles avaient vendu ! La France comme le Liban. La Macronie est-elle en train de couler ? Un président sous cocaïne et on connaît le dealer. Les fonds de pension en question. Adieu à l’épargne.
Le blog de Pierre Jovanovic :
http://www.quotidien.com
Retrouvez-nous sur :
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A qui profite le crime de la pandémie ? Une menace annoncée avant la crise par... Bill Gates, prémonition ou prévision ?
Olivier Pichon reçoit Pierre Jovanovic pour la suite de sa revue de presse. Deux mois de prison à domicile et 400 000 commerces et PME au tapis, la corruption « en marche », un collaborateur de Véran véreux, il commissionnait l’achat de masques. Corruption, assassinat de personnes âgées, mensonges publics, mise en danger de la vie d’autrui, dissimulation de preuves, un président coupable. Et toujours les banques centrales : elles rachètent l’or qu’elles avaient vendu ! La France comme le Liban. La Macronie est-elle en train de couler ? Un président sous cocaïne et on connaît le dealer. Les fonds de pension en question. Adieu à l’épargne.
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