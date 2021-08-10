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10.08.2021. Почему Poкфeллepoвcкий проект провалился. Элиты ищут запасной аэродром (Выпуск № 213 часть II (1)).
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8613 views • August 10, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:45 Катасонов: Poкфeллepoвcкий пpoeкт пpoвaлилcя. Teнeвыe элиты выcтpaивaют зaпacнoй aэpoдpoм 26.07.2021. https://www.youtube.com/watch?v=INdErxs_6gc.
06:50 Побочные эффекты вакцины | Скандал! | Обнаружен потрясающий документ | Новости Испании. https://www.youtube.com/watch?v=E3oAzC2mpcs.
09:15 Письмо слушателя. НАЗВАНИЯ ВИРУСОВ ДО 2023 ГОДА.
09:41 Медицинский эксперимент в масштабах страны. https://telegra.ph/Medicinskij-ehksperiment-v-masshtabah-strany-07-26.
11:38 Французские ученые показывают, что в вакцинированной крови есть новые компоненты графена, которых раньше не было! (Июль 2021 г.). https://www.brighteon.com/ce641927-6115-48e5-a50e-a8a46a21cdb1.
11:42 Письмо слушателя. Магнитрая руда и мобилка.
14:00 Письмо слушателя. Скан вакцинированные звенят.
15:20 Письмо слушателя. Покемоны в трамвае.
16:47 В Германии для COVID-диссидентов появились лагеря с надзирателями. https://www.youtube.com/watch?v=I8sNVx2s3tA.
20:25 Врачи о ближайшем будущем!20.06.21. https://www.youtube.com/watch?v=55CidKbggIo.
24:43 Письмо слушателя. О Толстом.
26:41 Если нам устроят голод Их планы , и как тогда жить//Америка США Майами Флорида народ американцы. https://www.youtube.com/watch?v=hVrWegm6vrU.
30:28 Климатические взрывы: изменения планетарного масштаба - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=7A6cSFJkKE0.
39:58 Природные аномалии заставили призадуматься ученых во всем мире. Научпоп - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=LTczx49qgcw.
46:32 Ваше будущее 4 кг одежды в год , 150 л бензина на год ,Одна поездка в три года, 60 кв м на 4 х чел. https://www.youtube.com/watch?v=v35jNQtv5sc.
49:39 Искусственный потоп рукотворные пожары Управление миром Ручное потепление климата/Америка США Европа. https://www.youtube.com/watch?v=NmFJTI22-iQ.
Сегодня мы узнаем, что проекты мирового правительства провалились, также узнаем о том, что ВОЗ запретили делать третий укол, увидим какие вирусы придумали вплоть до 2023 года. Также узнаем, что в вакцинированной крови есть компоненты графена, увидим так называемую ловлю покемонов. Поговорим о ковид-лагерях в Германии, об климатических катастрофах во всем мире, о применение климатического оружия.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:45 Катасонов: Poкфeллepoвcкий пpoeкт пpoвaлилcя. Teнeвыe элиты выcтpaивaют зaпacнoй aэpoдpoм 26.07.2021. https://www.youtube.com/watch?v=INdErxs_6gc.
06:50 Побочные эффекты вакцины | Скандал! | Обнаружен потрясающий документ | Новости Испании. https://www.youtube.com/watch?v=E3oAzC2mpcs.
09:15 Письмо слушателя. НАЗВАНИЯ ВИРУСОВ ДО 2023 ГОДА.
09:41 Медицинский эксперимент в масштабах страны. https://telegra.ph/Medicinskij-ehksperiment-v-masshtabah-strany-07-26.
11:38 Французские ученые показывают, что в вакцинированной крови есть новые компоненты графена, которых раньше не было! (Июль 2021 г.). https://www.brighteon.com/ce641927-6115-48e5-a50e-a8a46a21cdb1.
11:42 Письмо слушателя. Магнитрая руда и мобилка.
14:00 Письмо слушателя. Скан вакцинированные звенят.
15:20 Письмо слушателя. Покемоны в трамвае.
16:47 В Германии для COVID-диссидентов появились лагеря с надзирателями. https://www.youtube.com/watch?v=I8sNVx2s3tA.
20:25 Врачи о ближайшем будущем!20.06.21. https://www.youtube.com/watch?v=55CidKbggIo.
24:43 Письмо слушателя. О Толстом.
26:41 Если нам устроят голод Их планы , и как тогда жить//Америка США Майами Флорида народ американцы. https://www.youtube.com/watch?v=hVrWegm6vrU.
30:28 Климатические взрывы: изменения планетарного масштаба - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=7A6cSFJkKE0.
39:58 Природные аномалии заставили призадуматься ученых во всем мире. Научпоп - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=LTczx49qgcw.
46:32 Ваше будущее 4 кг одежды в год , 150 л бензина на год ,Одна поездка в три года, 60 кв м на 4 х чел. https://www.youtube.com/watch?v=v35jNQtv5sc.
49:39 Искусственный потоп рукотворные пожары Управление миром Ручное потепление климата/Америка США Европа. https://www.youtube.com/watch?v=NmFJTI22-iQ.
Сегодня мы узнаем, что проекты мирового правительства провалились, также узнаем о том, что ВОЗ запретили делать третий укол, увидим какие вирусы придумали вплоть до 2023 года. Также узнаем, что в вакцинированной крови есть компоненты графена, увидим так называемую ловлю покемонов. Поговорим о ковид-лагерях в Германии, об климатических катастрофах во всем мире, о применение климатического оружия.
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