Kvällens galenskap 211019

1. 5 minuter om Svenska Partier 17.00 dagligen - Reklamfilm från SWEXIT TV. Christer Bigander med Swexit TV har även börjat med engelska sändningar. Bra att omvärlden får information om vansinnet.2. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att fortsatt öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar och om utsattheten för islamofobi och hatbrott. Kritik av islam kan klassas som islamofobi. Från kanalen Riks.3. Idag firas mawlid, profeten Muhammeds födelsedag. Det uppmärksammas även av Sveriges Radio. Profeten Muhammed behöver uppmärksammas, men inte genom den romantiserade bild som muslimer har av denne man, utan genom historiska fakta och vad koranen och haditherna och de historiska livsberättelserna över denne profet faktiskt säger, skriver Ronie Berggren, konservativ debattör och författare.4. Under radarn pågår för närvarande en maktkamp i den muslimska miljön i Sverige. Det Muslimska brödraskapet upplevs som allt mer pressat och agerar nu för att ta över ledningen i flera strategiskt viktiga moskéer. Däribland Eskilstuna och Uppsala moské.5. Alex Jones går igenom hur Davos-gruppen jobbar för en FN-plan att införa vaccinpass för att sedan införa globala koldioxidskatter som skulle göra det mycket dyrare att resa.6. I Sverigedemokraterna har en hätsk diskussion blossat upp sedan riksdagsledamoten Roger Richthoff, som även är ordinarie ledamot av försvarsutskottet, uppmärksammats i media för kritiska kommentarer om covid-19-vaccinering. Sveriges radio skriver att Richthoff i en lokal facebook-grupp för befolkningen i Mariefred kallat covid-19-vaccinet för en ”giftspruta”.En sanningssägare blir alltid hatad av flocken. Rubba inte min världsbild.How They Hate To Hear The Truth - from Bill Cooper, a truth speaker who was killed by CIA two months after nine eleven.7. Film: Klimataktivister vägrar flytta sig från vägen – rasande mamma kör på dem8. Vänsterextremister i Göteborg fortsätter att terrorisera Exakt24:s 19-årige reporter Christian Peterson. Men Reportrar utan gränser, som känner till fallet, vill inte uppmärksamma saken utan hänvisar till att de inte har tid.9. Greta Thunberg och klimataktivistiska medier skapar stor ångest hos många unga, men deras domedagspropaganda saknar stöd i fakta och vetenskap. Det skriver nu flera forskare, bland annat två av huvudförfattarna till den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.10. Ledaren nr 102 med Magnus Stenlund - En relevant sanning yttrad i rätt fora. Fälld för hets. Rättsstaten gungar. Mig kostade det 20000 att bl.a. nämna att snitt IQ i Somalia är 68.11. Ulf Kristersson tror inte att väljarna behöver ett namn på det konservativa blocket, men där har han fel! De ska givetvis börja kalla sig det blågula blocket – dels för att Moderaternas stapel i opinionsundersökningar är blå medan Sverigedemokraternas är gul och dels för att de ju faktiskt vill rädda Sverige.