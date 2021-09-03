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IFQ64 - Émission #64 du 2 septembre 2021 avec Morad El Hattab
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10 views • September 03, 2021
2 septembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions64:6
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 64e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Morad El Hattab, écrivain et géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient et des questions stratégiques; surnommé le « Président des enfants » en référence à son combat contre la pédocriminalité.
Depuis 5 ans de procédures, Morad El Hattab interpelle à visage découvert, avec beaucoup de courage, sur des affaires pédocriminelles qu'il dénonce pour sauver des centaines d’enfants violés et torturés quotidiennement en France ; il questionne sur la déviance déontologique de certains agents de la DGSI et leurs très graves manquements dans le cadre de la sûreté de l’Etat : corruption de mineurs et révélations publiques de lieux visés par des attentats terroristes.
Une vidéo incontournable de Morad El Hattab : https://youtu.be/polql7ARYU8
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé
🇨🇭 Situation en Suisse
• Rapport OFSP sur l'état de la vaccination COVID en Suisse : https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
• Décès toutes causes 2010-2021 à la semaine 33 : http://gerardscheller.ch/Deces_CH_2010-2021_sem1-33_2021-09-01.pdf
• Décès toutes causes par âges : http://gerardscheller.ch/Deces_CH_ages_sem1-33_2021-09-01.pdf
• Rapport hebdomadaire 1.09.21 : file:///Users/admin/Downloads (sur le site : https://cutt.ly/QWbbr2X
)
• Déclaration d'effets indésirables ua 13.08.21 : https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-4.html?s=09
• Circulaire aux médecins et pharmaciens à Genève : https://www.ge.ch/document/prescriptions-remise-medicaments-dans-cadre-du-traitement-du-covid-19
• Courrier du Virus des Libertés de non consentement : https://e4b2ff5f-0ff8-4d95-bec2-1bec2442073d.filesusr.com/ugd/d787a4_5084db29c4244fe19cf06a727e60ad90.pdf
• Nombre de cas/hospitalisations/décès au 31.08.21 : http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021-09-01.pdf
• Communiqué de presse du Conseil Fédéral du 25.08.21 (extension du certificat covid sur surcharge des hôpitaux) : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84845.html
• La moitité des lits en soins intensifs supprimés depuis 1vril 2020 en Suisse : https://www.20min.ch/fr/story/la-suisse-a-t-elle-supprime-des-places-en-soins-intensifs-612828485581
• L'USAM refuse le certificat covid : https://www.lematin.ch/story/lusam-refuse-lextension-du-certificat-covid-631708484108
• GastroSuisse refuse le certificat covid : https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/fichiers-publics/medias-gastrosuisse/news/2021/communique-de-presse-gastrosuisse-La-Confederation-doit-indemniser-le-recul-des-chiffres-d-affaires-210901.pdf
• La Commission Nationale d'Ethique refuse la vaccination obligatoire, même indirecte : https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/le-comite-dethique-est-contre-la-vaccination-obligatoire-indirecte-857385.html
• Le boycott du certificat covid s'organise (affiche pour les restaurateurs) : https://www.tdg.ch/le-boycott-du-certificat-covid-sorganise-945601237887
• Communiqué de presse du Conseil Fédéral du 1.09.21 (l'extension du certificat covid n'est pas encore d'actualité, mais "Une grande majorité des cantons et des partenaires sociaux saluent le projet") : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84945.html
• Associations de défense des libertés :
- CREE Collectif Romand Educateurs Enseignants) : https://www.associationcree.net
- ACPS (Association Collectif Parents Suisses) : https://collectifparents.ch
- Le Virus des Libertés (collectif d'avocats) : https://www.levirusdeslibertes.ch
- Réinfo Santé Suisse : https://www.reinfosante.ch
- Aletheia : [email protected]
- Réseau Choix Vaccinal : https://www.choixvaccinal.ch
- Amis de la Constitution : https://les-amis-de-la-constitution.ch
- MSLC (Affiche restaurateurs) : https://www.mslc.ch/
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 64e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Morad El Hattab, écrivain et géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient et des questions stratégiques; surnommé le « Président des enfants » en référence à son combat contre la pédocriminalité.
Depuis 5 ans de procédures, Morad El Hattab interpelle à visage découvert, avec beaucoup de courage, sur des affaires pédocriminelles qu'il dénonce pour sauver des centaines d’enfants violés et torturés quotidiennement en France ; il questionne sur la déviance déontologique de certains agents de la DGSI et leurs très graves manquements dans le cadre de la sûreté de l’Etat : corruption de mineurs et révélations publiques de lieux visés par des attentats terroristes.
Une vidéo incontournable de Morad El Hattab : https://youtu.be/polql7ARYU8
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé
🇨🇭 Situation en Suisse
• Rapport OFSP sur l'état de la vaccination COVID en Suisse : https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
• Décès toutes causes 2010-2021 à la semaine 33 : http://gerardscheller.ch/Deces_CH_2010-2021_sem1-33_2021-09-01.pdf
• Décès toutes causes par âges : http://gerardscheller.ch/Deces_CH_ages_sem1-33_2021-09-01.pdf
• Rapport hebdomadaire 1.09.21 : file:///Users/admin/Downloads (sur le site : https://cutt.ly/QWbbr2X
)
• Déclaration d'effets indésirables ua 13.08.21 : https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-4.html?s=09
• Circulaire aux médecins et pharmaciens à Genève : https://www.ge.ch/document/prescriptions-remise-medicaments-dans-cadre-du-traitement-du-covid-19
• Courrier du Virus des Libertés de non consentement : https://e4b2ff5f-0ff8-4d95-bec2-1bec2442073d.filesusr.com/ugd/d787a4_5084db29c4244fe19cf06a727e60ad90.pdf
• Nombre de cas/hospitalisations/décès au 31.08.21 : http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021-09-01.pdf
• Communiqué de presse du Conseil Fédéral du 25.08.21 (extension du certificat covid sur surcharge des hôpitaux) : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84845.html
• La moitité des lits en soins intensifs supprimés depuis 1vril 2020 en Suisse : https://www.20min.ch/fr/story/la-suisse-a-t-elle-supprime-des-places-en-soins-intensifs-612828485581
• L'USAM refuse le certificat covid : https://www.lematin.ch/story/lusam-refuse-lextension-du-certificat-covid-631708484108
• GastroSuisse refuse le certificat covid : https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/fichiers-publics/medias-gastrosuisse/news/2021/communique-de-presse-gastrosuisse-La-Confederation-doit-indemniser-le-recul-des-chiffres-d-affaires-210901.pdf
• La Commission Nationale d'Ethique refuse la vaccination obligatoire, même indirecte : https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/le-comite-dethique-est-contre-la-vaccination-obligatoire-indirecte-857385.html
• Le boycott du certificat covid s'organise (affiche pour les restaurateurs) : https://www.tdg.ch/le-boycott-du-certificat-covid-sorganise-945601237887
• Communiqué de presse du Conseil Fédéral du 1.09.21 (l'extension du certificat covid n'est pas encore d'actualité, mais "Une grande majorité des cantons et des partenaires sociaux saluent le projet") : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84945.html
• Associations de défense des libertés :
- CREE Collectif Romand Educateurs Enseignants) : https://www.associationcree.net
- ACPS (Association Collectif Parents Suisses) : https://collectifparents.ch
- Le Virus des Libertés (collectif d'avocats) : https://www.levirusdeslibertes.ch
- Réinfo Santé Suisse : https://www.reinfosante.ch
- Aletheia : [email protected]
- Réseau Choix Vaccinal : https://www.choixvaccinal.ch
- Amis de la Constitution : https://les-amis-de-la-constitution.ch
- MSLC (Affiche restaurateurs) : https://www.mslc.ch/
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