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Haan schiet Youri P te hulp!
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19 views • September 21, 2020
Het gaat gebeuren, 24 september staat Youri voor het hekje en dan zal hij horen of zijn kinderen onder toezicht worden gesteld.
Youri heeft hulp nodig mensen! En daarom dacht Haan in al zijn onnozelheid dat het zou helpen er een gepast item over te maken, ja logisch, heeft hij ook weer lekker veel vieuws en dat is zeker niet slecht voor zijn moeilijk lopende handeltje in olie.
24 september dus, laten we hopen dat het recht zal zegevieren!
Youri heeft hulp nodig mensen! En daarom dacht Haan in al zijn onnozelheid dat het zou helpen er een gepast item over te maken, ja logisch, heeft hij ook weer lekker veel vieuws en dat is zeker niet slecht voor zijn moeilijk lopende handeltje in olie.
24 september dus, laten we hopen dat het recht zal zegevieren!
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