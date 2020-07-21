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Horacio Arruda veut il qu'on porte le masque pour très, très longtemps?
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58 views • July 21, 2020
Le samedi, 18 juillet 2020 est un jour sombre, au Québec avec le Dr Horacio Arruda qui impose le port du masque facial, à l'intérieur, partout au Québec.
Il s'agit d'une mesure hautement contestée, liberticide et délétère pour la santé des Québécois. Que vous fassiez partie de ceux qui portent le masque facial ou qui le refusent, l'obsession pro-masque d'Horacio Arruda a de quoi choquer.
On se rappellera que le 17 juillet, par exemple, il n'y avait AUCUN DANGER RÉEL nécessitant le port du masque mais par la magie d'un décret liberticide de la CAQ qui dirige de manière totalitaire, là, le lendemain, 18 juillet, il faudrait ABSOLUMENT porter un masque facial. Parce que c'est rendu obligatoire, par voie de décret.
Zéro consultation de la population. Zéro débat à l'Assemblée nationale. Zéro possibilité d'échanger avec les députés (surtout ceux de la CAQ qui semblent se cacher derrière leurs réponses automatisées et leurs boîtes vocales), voilà qu'on se retrouve dans une société dystopique où le masque facial doit être porté pour accéder aux lieux fermés où la vie sociale et commerciale a lieu.
Pour quiconque a des conditions de santé, le masque facial est un horreur, aussi bien au plan visuel qu'au chapitre de la santé qui en prend pour son rhume (sans jeu de mots) avec une diminution du taux d'oxygène, inspiré, une augmentation du carbone ré-inspiré et donc, une acidification du sang et du cerveau, en plus de ré-inspirer sans cesse ses propres bactéries et virus qui peuvent s'accumuler dans le masque, notamment dans les gouttelettes expirées.
Horacio Arruda ne mérite pas le titre de directeur général de la santé publique au Québec même si François Legault vient de renouveler son mandat pour 3 ans, sans consultations et contre le meilleur intérêt des Québécois.
Les Québécois ont raison de se respecter et de REFUSER ce masque facial honteux et incapable de stopper un seul virus.
Ces masques faciaux protègent les autres des gouttelettes qu'on expire, au mieux mais rien de plus. Les virus passent au travers de ces masques (surtout les "masques dits chirurgicaux") comme des billes au travers d'un filet de tennis.
J'ai donc discuté de ce sujet chaud et bien d'autres avec Nadia Cioce qui opère la page suivante (que je vous invite à "aimer"):
https://www.facebook.com/nanalinformationautrement/
On échange, en toute simplicité, pour une foule de sujets et au passage, on parle du décret de Christian Dubé pour forcer le port du masque dans les lieux fermés du Québec:
https://forum.chaudiere.ca/download/file.php?id=2731
Et on mentionne aussi des Q&R par rapport à ce décret:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1496
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On se rappellera que le 17 juillet, par exemple, il n'y avait AUCUN DANGER RÉEL nécessitant le port du masque mais par la magie d'un décret liberticide de la CAQ qui dirige de manière totalitaire, là, le lendemain, 18 juillet, il faudrait ABSOLUMENT porter un masque facial. Parce que c'est rendu obligatoire, par voie de décret.
Zéro consultation de la population. Zéro débat à l'Assemblée nationale. Zéro possibilité d'échanger avec les députés (surtout ceux de la CAQ qui semblent se cacher derrière leurs réponses automatisées et leurs boîtes vocales), voilà qu'on se retrouve dans une société dystopique où le masque facial doit être porté pour accéder aux lieux fermés où la vie sociale et commerciale a lieu.
Pour quiconque a des conditions de santé, le masque facial est un horreur, aussi bien au plan visuel qu'au chapitre de la santé qui en prend pour son rhume (sans jeu de mots) avec une diminution du taux d'oxygène, inspiré, une augmentation du carbone ré-inspiré et donc, une acidification du sang et du cerveau, en plus de ré-inspirer sans cesse ses propres bactéries et virus qui peuvent s'accumuler dans le masque, notamment dans les gouttelettes expirées.
Horacio Arruda ne mérite pas le titre de directeur général de la santé publique au Québec même si François Legault vient de renouveler son mandat pour 3 ans, sans consultations et contre le meilleur intérêt des Québécois.
Les Québécois ont raison de se respecter et de REFUSER ce masque facial honteux et incapable de stopper un seul virus.
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