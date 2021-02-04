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Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ, ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΩΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΠΩΣ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ
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ΠΗΓΕΣ: https://www.brighteon.com/10879383-cca1-4c27-89c6-5c5fa00a1e43 , https://youtu.be/kA-ZsIqB4fA , https://orthodox-voice.blogspot.com/2021/01/blog-post_375.html
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ.
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΝΟΜΙΚΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ Ο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ» ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΘΕΥΔΕΙ; (ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΛΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ;)
ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ) ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΔΩ: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ» ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΩΣ ΦΟΒΕΡΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΙΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ… ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ 2020 ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020 ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ… ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ : «Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων τις πρώτες σαράντα εννέα (49) εβδομάδες του έτους 2020 ανά φύλο, ηλικία και Περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες 49 εβδομάδες του 2020 ανήλθαν σε 121.444 (61.266 άνδρες και 60.178 γυναίκες) ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανήλθαν σε 117.171 (59.141 άνδρες και 58.030 γυναίκες), αύξηση 3,65%. Ο μέσος όρος της πενταετίας 2015 – 2019 ήταν 113.979 θάνατοι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7.465 θανάτους (6,55%). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2015 - 2019 ανέρχονται σε 4,35% το 2019 σε σχέση με το 2018 (112.282), -3,83% το 2018 σε σχέση με το 2017 (116.751), 6,03% το 2017 σε σχέση με το 2016 (110.111) και -3,06% το 2016 σε σχέση με το 2015 (113.582) (Πίνακες 1, 2, 3 και 4) https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&;p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=433338&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el » ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΑ (ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 9 ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΤΙ: «Οι αιτίες θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) και βασικές κατηγορίες είναι τα Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τα Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, τα Νεοπλάσματα, τα Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, Βίαιοι θάνατοι και άλλες αιτίες, περιλαμβανομένης και της αιτίας από Covid19»).
ΕΞΑΛΛΟΥ 4161 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΟ 2014 ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΨΥΧΗ ΤΟΤΕ ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2020 ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΣ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...
ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΒΡΟΜΑΕΙ; ΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 22 ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/etisia_ekthesi_gripis_2018_2019.pdf
ΩΣΤΟΣΟ, ΤΟ 2014 ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ 4.161 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ (lockdown) ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΠΕΙΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΙΜΟ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΩΤΑ ΜΗ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ ο Kαθηγητής Ιατρικής, Επιδημιολογίας και Υγείας του Πληθυσμού και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Stanford Γιάννης Ιωαννίδης, ένας εκ των πιο έγκριτων επιστημόνων στον κόσμο, σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού και τους τρόπους αντιμετώπισης της από τις Αρχές... https://www.zougla.gr/ygeia/article/pandimia-koronoiou-imaste-mprosta-se-ena-fiasko ».
ΠΟΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ (ΨΥΧΕΣ) ΕΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, lock-down, ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ; http://www.freevolition.gr/greece.htm
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ.
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΝΟΜΙΚΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ Ο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ» ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΘΕΥΔΕΙ; (ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΛΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ;)
ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ) ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΔΩ: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ» ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΩΣ ΦΟΒΕΡΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΙΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ… ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ 2020 ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020 ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ… ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ : «Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων τις πρώτες σαράντα εννέα (49) εβδομάδες του έτους 2020 ανά φύλο, ηλικία και Περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες 49 εβδομάδες του 2020 ανήλθαν σε 121.444 (61.266 άνδρες και 60.178 γυναίκες) ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανήλθαν σε 117.171 (59.141 άνδρες και 58.030 γυναίκες), αύξηση 3,65%. Ο μέσος όρος της πενταετίας 2015 – 2019 ήταν 113.979 θάνατοι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7.465 θανάτους (6,55%). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2015 - 2019 ανέρχονται σε 4,35% το 2019 σε σχέση με το 2018 (112.282), -3,83% το 2018 σε σχέση με το 2017 (116.751), 6,03% το 2017 σε σχέση με το 2016 (110.111) και -3,06% το 2016 σε σχέση με το 2015 (113.582) (Πίνακες 1, 2, 3 και 4) https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&;p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=433338&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el » ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΑ (ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 9 ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΤΙ: «Οι αιτίες θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) και βασικές κατηγορίες είναι τα Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τα Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, τα Νεοπλάσματα, τα Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, Βίαιοι θάνατοι και άλλες αιτίες, περιλαμβανομένης και της αιτίας από Covid19»).
ΕΞΑΛΛΟΥ 4161 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΟ 2014 ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΨΥΧΗ ΤΟΤΕ ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2020 ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΣ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...
ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΒΡΟΜΑΕΙ; ΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 22 ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/etisia_ekthesi_gripis_2018_2019.pdf
ΩΣΤΟΣΟ, ΤΟ 2014 ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ 4.161 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ (lockdown) ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΠΕΙΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΙΜΟ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΩΤΑ ΜΗ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ ο Kαθηγητής Ιατρικής, Επιδημιολογίας και Υγείας του Πληθυσμού και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Stanford Γιάννης Ιωαννίδης, ένας εκ των πιο έγκριτων επιστημόνων στον κόσμο, σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού και τους τρόπους αντιμετώπισης της από τις Αρχές... https://www.zougla.gr/ygeia/article/pandimia-koronoiou-imaste-mprosta-se-ena-fiasko ».
ΠΟΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ (ΨΥΧΕΣ) ΕΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, lock-down, ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ; http://www.freevolition.gr/greece.htm
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