Berlusconi ricoverato di coronavirus [Le 10 frasi più belle di auguri a Berlusconi]

Berlusconi, Zangrillo: "Le condizioni sono stabili e il decorso è regolare"Nel nuovo bollettino medico sulle condizioni del leader di Forza Italia si parla di "decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo"Le condizioni di Silvio Berlusconi "permangono stabili. Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo". Lo ha reso noto il professor Alberto Zangrillo nel nuovo bollettino medico diramato dall'ospedale San Raffaele sulle condizioni del leader di Forza Italia. Berlusconi è ricoverato da giovedì notte, dopo essere risultato positivo al coronavirus.Questo, dunque, il quadro sulle condizioni di Silvio Berlusconi dopo la seconda notte trascorsa al San Raffaele. Di "cauto ma ragionevole ottimismo" ha parlato, nella nota, il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell'U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell`IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamentiIl leader di Forza Italia è in ospedale per monitorare la situazione dopo lʼesito positivo del tampone al Covid.Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus pochi giorni fa, è stato ricoverato giovedì, intorno alla mezzanotte, al San Raffaele di Milano, per accertamenti. Il ricovero si è reso necessario a scopo precauzionale, dopo la comparsa di alcuni sintomi del Covid-19. Il suo staff assicura: "Le sue condizioni non destano preoccupazione".Aggiornamenti ufficiali dopo le 16 - Una nota diffusa da Forza Italia fa sapere che saranno comunicate notizie ufficiali su Berlusconi nel pomeriggio. "Pur comprendendo le legittime ragioni della stampa - si legge nel comunicato -, si invita ad avere rispetto della privacy del presidente anche per evitare notizie avventate, imprecise e allarmistiche. Tutte le notizie relative alla salute del presidente saranno diffuse attraverso comunicazioni ufficiali nel doveroso aggiornamento dovuto ai media dal professor Zangrillo a partire dalle 16. Ogni altra ricostruzione e ogni altro dettagli letto in queste ore (che ci auguriamo di non leggere più) relativo alla clinica e al decorso è da intendersi arbitrario, non confermato".L'arrivo in ospedale - Accompagnato in macchina dalla sua scorta, al suo arrivo in ospedale il presidente di Forza Italia è apparso in buone condizioni: camminava senza fatica. E' stato poi portato in una stanza isolata del settore D del San Raffaele, dedicato ai pazienti solventi. In isolamento domiciliare nella sua villa di Arcore da mercoledì, giovedì pomeriggio era intervenuto telefonicamente a un convegno del suo partito a Genova dicendo di stare "abbastanza bene" e di non avere più febbre e dolori. Poche ore dopo la decisione del ricovero.Frasi di Auguri di Pronta Guarigione: le 50 più belleNei momenti più difficili capiamo quali sono i veri valori della vita, soprattutto quando si parla di salute.Quando una persona a noi cara vive una difficoltà di questo genere, come ad esempio una malattia, un ricovero o un intervento, il nostro compito è quello di donargli tutto in nostro supporto per un rapido recupero. E a volte basta veramente poco, come un messaggio di affetto o di incoraggiamento.Ecco quindi le più belle frasi di auguri di pronta guarigione per dimostrare il nostro sincero affetto a una persona bisognosa di sostegno. Scoprile subito!FORZA ITALIA CYBERSPAZIOMovimento nuovo di aggiornamento di Forza Italia 2020 dove si considera anche questo nuovo territorio virtuale che ogni giorno fa piu parte della realta di tutti i cittadini italiani da tutto il mondo: quello del cyberspace, cyberspazio o ciberspazio. Specialmente adesso in tempi di coronavirus dove siamo per tante ore al giorno connettati al computer e ai cellulari. Piu su:ADESIONIOltre a compilare l'adesione on line effettuando il versamento della quota con carta di credito, bonifico bancario o conto corrente postale su questo link:puoi anche scaricare il modulo in formato PDF e il bollettino postale compilandoli in ogni parte ed inviarli a:MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIAUFFICIO ADESIONIVIA IN LUCINA, 1700186 ROMABENVENUTI TUTTI E RINGRAZIAMO I COMMENTI. FORZA ITALIA!