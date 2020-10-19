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ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения. Серия 6 (Новый сезон)
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523 views • October 19, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вам русский перевод шестой серии фильма «Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения».
В сегодняшней серии речь пойдет о важности детоксикации при раковом диагнозе. Детоксикация – это процесс очищения организма путем выведения из него накопленных токсинов и отходов, которые нарушают нормальную работу организма, ослабляют иммунитет и провоцируют болезни. При правильном проведении данный процесс стимулирует не только выздоровление человека от определенной болезни, но и общее оздоровление организма, укрепление иммунитета и омоложение. Полную детоксикацию организма следует проводить в строго определенной последовательности, чтобы обеспечить эффективное удаление токсинов и отходов (сначала кишечник, затем почки и т.д.), о чем и говорится в фильме. Проводится данная процедура с помощью природных средств на основе трав, кореньев, овощей, фруктов и т. п. Многие из веществ, содержащихся в растениях и грибах, оказывают также и множество других оздоровительных эффектов на организм, в том числе – снижают побочные эффекты от традиционных видов лечения рака, таких как химиотерапия и облучение.
Еще один очень важный аспект лечения тяжелых болезней, и особенно рака, который рассматривается в этой серии – это так называемый эффект “плацебо”, а также противоположный ему эффект “ноцебо”. Фактически – это два полюса одного явления, в основе которого – влияние сознания на физиологию тела, а в данном случае – на процесс течения болезни и конечный результат лечения. В случае эффекта “плацебо” эта роль положительна, а в случае “ноцебо” – отрицательна. Более подробное описание этого удивительного явления, а также ссылки на дополнительные материалы на эту тему, смотрите в более ранней публикации, содержащий видеоролик с данным эпизодом из фильма по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/effekt-platsebo-notsebo/
Помимо перечисленного в этой серии проведен краткий обзор некоторых продвинутых протоколов лечения рака, использующих альтернативные методы. Специалисты по альтернативной онкологии поделятся, какие методы они используют в своей практике. Вы узнаете, что существуют вакцины против рака и познакомитесь с методами, которые применяются в альтернативной онкологической клинике в Кёльне (Германия).
Также вы услышите вдохновляющие истории исцеления с помощью альтернативных методов.
Просмотр 6-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения” в очередной раз подтверждает, что рак – не приговор, и излечение от этой болезни вполне реально!
Благодарим всех неравнодушных зрителей, кто помог нам перевести эту серию!
Остальные переведенные нами серии фильма “Правда о раке” смотрите по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer
Сбор средств на перевод следующей серии фильма
Внимание! Все материалы на наших ресурсах абсолютно бесплатны и доступны всем желающим. Тем не менее, создание контента и особенно перевод фильмов требуют материальных затрат, поэтому мы нуждаемся в помощи неравнодушных зрителей. Если вам интересны материалы, которые мы публикуем, вы можете поддержать нашу работу по их переводу на русский язык.
Сейчас мы объявляем сбор средств на перевод 7-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”. Длительность серии – чуть более 1 час 30 мин. Сумма, необходимая для оплаты труда всех специалистов, которые осуществляют работу по переводу фильма на русский язык, составляет 24 тыс. руб.
Вы можете оказать свою помощь, переведя любую посильную для вас сумму через одну из из предложенных по ссылке ниже систему платежей, указав в комментарии "На фильм ПРАВДА О РАКЕ". Если в форме оплаты нет поля для комментария, то вы можете написать нам письмо на адрес [email protected] с данными денежного перевода (сумма, время, отправитель) с указанием вашего комментария "На фильм ПРАВДА О РАКЕ".
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
Имена спонсоров, оказавших ощутимую поддержку, при их желании, могут быть указаны в титрах к фильму. В этом случае просьба сообщить об этом либо в комментарии к платежу, либо по почте: [email protected]
Благодарим за вашу помощь, вместе мы сможем сделать больше!
Материалы в тему:
• Диагноз – рак. Что делать?: https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• 13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии: https://medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii/
• 10 вопросов, которые нужно задать онкологу, прежде чем согласиться на лучевую терапию: https://medalternativa.info/entry/voprosi-luch-terapiya/
• Статья “«Резать, травить, сжигать» – традиционные онкологические методы”: https://medalternativa.info/entry/online-7/ (или слушайте аудиоверсию): https://medalternativa.info/our/books/audiokniga-diagnoz-rak-7/
• Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
В сегодняшней серии речь пойдет о важности детоксикации при раковом диагнозе. Детоксикация – это процесс очищения организма путем выведения из него накопленных токсинов и отходов, которые нарушают нормальную работу организма, ослабляют иммунитет и провоцируют болезни. При правильном проведении данный процесс стимулирует не только выздоровление человека от определенной болезни, но и общее оздоровление организма, укрепление иммунитета и омоложение. Полную детоксикацию организма следует проводить в строго определенной последовательности, чтобы обеспечить эффективное удаление токсинов и отходов (сначала кишечник, затем почки и т.д.), о чем и говорится в фильме. Проводится данная процедура с помощью природных средств на основе трав, кореньев, овощей, фруктов и т. п. Многие из веществ, содержащихся в растениях и грибах, оказывают также и множество других оздоровительных эффектов на организм, в том числе – снижают побочные эффекты от традиционных видов лечения рака, таких как химиотерапия и облучение.
Еще один очень важный аспект лечения тяжелых болезней, и особенно рака, который рассматривается в этой серии – это так называемый эффект “плацебо”, а также противоположный ему эффект “ноцебо”. Фактически – это два полюса одного явления, в основе которого – влияние сознания на физиологию тела, а в данном случае – на процесс течения болезни и конечный результат лечения. В случае эффекта “плацебо” эта роль положительна, а в случае “ноцебо” – отрицательна. Более подробное описание этого удивительного явления, а также ссылки на дополнительные материалы на эту тему, смотрите в более ранней публикации, содержащий видеоролик с данным эпизодом из фильма по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/effekt-platsebo-notsebo/
Помимо перечисленного в этой серии проведен краткий обзор некоторых продвинутых протоколов лечения рака, использующих альтернативные методы. Специалисты по альтернативной онкологии поделятся, какие методы они используют в своей практике. Вы узнаете, что существуют вакцины против рака и познакомитесь с методами, которые применяются в альтернативной онкологической клинике в Кёльне (Германия).
Также вы услышите вдохновляющие истории исцеления с помощью альтернативных методов.
Просмотр 6-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения” в очередной раз подтверждает, что рак – не приговор, и излечение от этой болезни вполне реально!
Благодарим всех неравнодушных зрителей, кто помог нам перевести эту серию!
Остальные переведенные нами серии фильма “Правда о раке” смотрите по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer
Сбор средств на перевод следующей серии фильма
Внимание! Все материалы на наших ресурсах абсолютно бесплатны и доступны всем желающим. Тем не менее, создание контента и особенно перевод фильмов требуют материальных затрат, поэтому мы нуждаемся в помощи неравнодушных зрителей. Если вам интересны материалы, которые мы публикуем, вы можете поддержать нашу работу по их переводу на русский язык.
Сейчас мы объявляем сбор средств на перевод 7-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”. Длительность серии – чуть более 1 час 30 мин. Сумма, необходимая для оплаты труда всех специалистов, которые осуществляют работу по переводу фильма на русский язык, составляет 24 тыс. руб.
Вы можете оказать свою помощь, переведя любую посильную для вас сумму через одну из из предложенных по ссылке ниже систему платежей, указав в комментарии "На фильм ПРАВДА О РАКЕ". Если в форме оплаты нет поля для комментария, то вы можете написать нам письмо на адрес [email protected] с данными денежного перевода (сумма, время, отправитель) с указанием вашего комментария "На фильм ПРАВДА О РАКЕ".
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
Имена спонсоров, оказавших ощутимую поддержку, при их желании, могут быть указаны в титрах к фильму. В этом случае просьба сообщить об этом либо в комментарии к платежу, либо по почте: [email protected]
Благодарим за вашу помощь, вместе мы сможем сделать больше!
Материалы в тему:
• Диагноз – рак. Что делать?: https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• 13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии: https://medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii/
• 10 вопросов, которые нужно задать онкологу, прежде чем согласиться на лучевую терапию: https://medalternativa.info/entry/voprosi-luch-terapiya/
• Статья “«Резать, травить, сжигать» – традиционные онкологические методы”: https://medalternativa.info/entry/online-7/ (или слушайте аудиоверсию): https://medalternativa.info/our/books/audiokniga-diagnoz-rak-7/
• Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
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