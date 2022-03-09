© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
202) Simbólica do grafeno, o crime confessado em horário nobre na TV
Follow
0
Share
Report
114 views • March 09, 2022
Mensagem subliminar insultando a memória implícita dos portugueses, enquanto confessa o maior crime já perpetrado no mundo. No Festival da Canção 2022, a forma de eleição dos holofotes mais visíveis foi o hexágono, a figura geométrica que representa a estrutura molecular do grafeno. Primado negativo confessa o crime em horário nobre anestesiando a percepção dos portugueses, em especial dos injectados com esse material tóxico por detrás da pandemia COVID, do fenómeno anómalo do magnetismo do corpo, arritmias cardíacas, lesões graves no sangue e circulação, perda de olfacto e/ou gosto, devido a níveis alarmantes de inflamação nos respectivos nervos cranianos, mas cujas lesões são generalizadas.
O grafeno serve para alterar a condutividade e receptividade do ser vivo. Este material uma vez hidratado pelo organismo ganha propriedades magnéticas que permitem usar as suas excelentes propriedades como supercondutor, condensador, transístor, multiplicador de frequências, para o controlo remoto de duas vias via nanotecnologia.
Grafeno: https://www.todamateria.com.br/grafeno/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
O grafeno serve para alterar a condutividade e receptividade do ser vivo. Este material uma vez hidratado pelo organismo ganha propriedades magnéticas que permitem usar as suas excelentes propriedades como supercondutor, condensador, transístor, multiplicador de frequências, para o controlo remoto de duas vias via nanotecnologia.
Grafeno: https://www.todamateria.com.br/grafeno/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.