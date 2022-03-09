202) Simbólica do grafeno, o crime confessado em horário nobre na TV

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114 views • March 09, 2022





O grafeno serve para alterar a condutividade e receptividade do ser vivo. Este material uma vez hidratado pelo organismo ganha propriedades magnéticas que permitem usar as suas excelentes propriedades como supercondutor, condensador, transístor, multiplicador de frequências, para o controlo remoto de duas vias via nanotecnologia.



Grafeno:





MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL

Movimento Português de Prevenção do Electrosmog

https://electrosmogportugal.weebly.com

https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal

https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/ Mensagem subliminar insultando a memória implícita dos portugueses, enquanto confessa o maior crime já perpetrado no mundo. No Festival da Canção 2022, a forma de eleição dos holofotes mais visíveis foi o hexágono, a figura geométrica que representa a estrutura molecular do grafeno. Primado negativo confessa o crime em horário nobre anestesiando a percepção dos portugueses, em especial dos injectados com esse material tóxico por detrás da pandemia COVID, do fenómeno anómalo do magnetismo do corpo, arritmias cardíacas, lesões graves no sangue e circulação, perda de olfacto e/ou gosto, devido a níveis alarmantes de inflamação nos respectivos nervos cranianos, mas cujas lesões são generalizadas.O grafeno serve para alterar a condutividade e receptividade do ser vivo. Este material uma vez hidratado pelo organismo ganha propriedades magnéticas que permitem usar as suas excelentes propriedades como supercondutor, condensador, transístor, multiplicador de frequências, para o controlo remoto de duas vias via nanotecnologia.Grafeno: https://www.todamateria.com.br/grafeno/ MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGALMovimento Português de Prevenção do Electrosmog Keywords crime5ggrafenomemoria implicitafestival da cancaoprimado negativo

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