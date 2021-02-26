© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
26.02.2021. Вакцинация остановлена из-за погоды (Выпуск № 191 часть I (1)).
Follow
3
Download MP3
Share
Report
7331 views • February 26, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:21 Аномальные снегопады в Иерусалиме. Стихия парализовала город. https://www.youtube.com/watch?v=3wg_ph2MSKI&;feature=youtu.be.
03:29 Выплатят 1.000.000 долларов за научные доказательства существования вируса sars-cov-2. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_1358.
07:23 ПОПОВА является участником патентной группы, запатентовавшей вакцину. https://vk.com/fairnews_life?w=wall-181047282_45951.
08:01 КОРОНАВИРУС (коронующий Антихриста) - это пситеррор в масштабах планеты. https://psiterror.info/.
12:30 Письмо слушателя. В Танзании запретили ковид.
15:48 На каком "детском населении" он будет испытывать? Что он несет? Александр Леонидович Гинцбург. https://www.youtube.com/watch?v=Dyq7uToe7Yw.
20:05 Сертификат о вакцинации против коронавируса, Министерство здравоохранения Израиля. https://www.youtube.com/watch?v=eFv62OAjpYs&;feature=youtu.be.
21:02 Врач с Израиля Брыль: У нас вакцинация проходит совсем по-другому, с другой скоростью. НАШ 29.01.21. https://www.youtube.com/watch?v=tkgR7Pgmikw.
24:44 Письмо слушателя. Адвокат, который поможет отказаться вакцинироваться.
25:27 Кто не привьется,тот в ад.(Осипов) Принудительная вакцинация. Максим Каскун. https://www.youtube.com/watch?v=XtRA5XIGjtU&;feature=emb_logo.
40:35 Будут отнимать детей у не привитых родителей. Украина. https://www.brighteon.com/06480c4c-0d57-41f9-80e5-db052625d5e0.
46:43 Відео сутичок під Офісом президента. https://www.youtube.com/watch?v=01Nfqi0qZmM.
48:02 #QRКОНЦЛАГЕРЬ,ПЕЧАТЬ ЗВЕРЯ ЗАКОНОМ ВМЕСТО ПАСПОРТА,QRаусвайс № 992331-7«Об уникальном QR-идентификат. https://www.youtube.com/watch?v=yiQTyMjcTmo&;feature=youtu.be.
53:35 КОМУ ПОКЛОНЯЮТСЯ ЗВЁЗДЫ ШОУ БИЗНЕСА ? ИЛЛЮМИНАТЫ , лица которых не слезают с экранов. https://www.youtube.com/watch?v=yZYzIc4CGMw.
55:48 Уйти от искушения. Артисты, которые ушли из профессии в религию. Актерские драмы. https://www.youtube.com/watch?v=xDxtrla4KxY&;t=1463s.
Сегодня мы поговорим о вакцинации в разных странах, о природных катаклизмах, которые не дают проводить вакцинацию от ковид-19. Узнаем, что собираются вводить обязательные ковидные сертификаты, QR-идентификаты, что собираются забирать детей у непривитых родителей. Также узнаем, что уже собираются тестировать противоковидную вакцину на детях.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:21 Аномальные снегопады в Иерусалиме. Стихия парализовала город. https://www.youtube.com/watch?v=3wg_ph2MSKI&;feature=youtu.be.
03:29 Выплатят 1.000.000 долларов за научные доказательства существования вируса sars-cov-2. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_1358.
07:23 ПОПОВА является участником патентной группы, запатентовавшей вакцину. https://vk.com/fairnews_life?w=wall-181047282_45951.
08:01 КОРОНАВИРУС (коронующий Антихриста) - это пситеррор в масштабах планеты. https://psiterror.info/.
12:30 Письмо слушателя. В Танзании запретили ковид.
15:48 На каком "детском населении" он будет испытывать? Что он несет? Александр Леонидович Гинцбург. https://www.youtube.com/watch?v=Dyq7uToe7Yw.
20:05 Сертификат о вакцинации против коронавируса, Министерство здравоохранения Израиля. https://www.youtube.com/watch?v=eFv62OAjpYs&;feature=youtu.be.
21:02 Врач с Израиля Брыль: У нас вакцинация проходит совсем по-другому, с другой скоростью. НАШ 29.01.21. https://www.youtube.com/watch?v=tkgR7Pgmikw.
24:44 Письмо слушателя. Адвокат, который поможет отказаться вакцинироваться.
25:27 Кто не привьется,тот в ад.(Осипов) Принудительная вакцинация. Максим Каскун. https://www.youtube.com/watch?v=XtRA5XIGjtU&;feature=emb_logo.
40:35 Будут отнимать детей у не привитых родителей. Украина. https://www.brighteon.com/06480c4c-0d57-41f9-80e5-db052625d5e0.
46:43 Відео сутичок під Офісом президента. https://www.youtube.com/watch?v=01Nfqi0qZmM.
48:02 #QRКОНЦЛАГЕРЬ,ПЕЧАТЬ ЗВЕРЯ ЗАКОНОМ ВМЕСТО ПАСПОРТА,QRаусвайс № 992331-7«Об уникальном QR-идентификат. https://www.youtube.com/watch?v=yiQTyMjcTmo&;feature=youtu.be.
53:35 КОМУ ПОКЛОНЯЮТСЯ ЗВЁЗДЫ ШОУ БИЗНЕСА ? ИЛЛЮМИНАТЫ , лица которых не слезают с экранов. https://www.youtube.com/watch?v=yZYzIc4CGMw.
55:48 Уйти от искушения. Артисты, которые ушли из профессии в религию. Актерские драмы. https://www.youtube.com/watch?v=xDxtrla4KxY&;t=1463s.
Сегодня мы поговорим о вакцинации в разных странах, о природных катаклизмах, которые не дают проводить вакцинацию от ковид-19. Узнаем, что собираются вводить обязательные ковидные сертификаты, QR-идентификаты, что собираются забирать детей у непривитых родителей. Также узнаем, что уже собираются тестировать противоковидную вакцину на детях.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.