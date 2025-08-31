Seis de Bomba | Loíza Puerto Rico

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Estás viendo imágenes de un baile de Bomba en Loíza para el 1955 filmado para la película "Nenén de la Ruta Mora". Ritmo de "seis de Bomba" y los tambores de cuña tienen afinación grave. La cantadora está vestida de azul marino. Hay un tocador con un solo cuá y hay un güirero en vez de maraca. Alegadamente, los bailadores fueron actores contratados y no necesariamente bailadores genuinos.
