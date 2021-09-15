Złupieni za Gaz (2012) (część 1) - Materiały Zaczerpnięte z Publicznego Internetu

Czy ktoś dzisiaj pamięta nazwiska tych przekupnych polityków, którzy o mały włos nie doprowadzili Polski do katastrofy ekologicznej?

Gdzie i dla kogo dzisiaj pracują ci zdrajcy polskiego interesu narodowego?

Jak długo jeszcze będziemy tolerować te sprzedajne politykierskie świnie?

Upiekło się tamtym to przyjdą nowi.

Polska mogłaby być jednym z najbogatszych krajów na świecie. Niestety nie jest w polskich rękach.

Jak długo jeszcze będziemy na to pozwalali?



Oryginalny film trwa 24 minuty.