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Złupieni za Gaz (2012) (część 1) - Materiały Zaczerpnięte z Publicznego Internetu
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22 views • September 15, 2021
Czy ktoś dzisiaj pamięta nazwiska tych przekupnych polityków, którzy o mały włos nie doprowadzili Polski do katastrofy ekologicznej?
Gdzie i dla kogo dzisiaj pracują ci zdrajcy polskiego interesu narodowego?
Jak długo jeszcze będziemy tolerować te sprzedajne politykierskie świnie?
Upiekło się tamtym to przyjdą nowi.
Polska mogłaby być jednym z najbogatszych krajów na świecie. Niestety nie jest w polskich rękach.
Jak długo jeszcze będziemy na to pozwalali?
Oryginalny film trwa 24 minuty.
Gdzie i dla kogo dzisiaj pracują ci zdrajcy polskiego interesu narodowego?
Jak długo jeszcze będziemy tolerować te sprzedajne politykierskie świnie?
Upiekło się tamtym to przyjdą nowi.
Polska mogłaby być jednym z najbogatszych krajów na świecie. Niestety nie jest w polskich rękach.
Jak długo jeszcze będziemy na to pozwalali?
Oryginalny film trwa 24 minuty.
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