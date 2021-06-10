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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 7-6-21
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10 views • June 10, 2021
#Καζάκης #Οικονομία #Φορολογία #Νόμισμα #ΕθνικόΝόμισμα #Πτωχευτικός #Ασφαλιστικό #Εμβόλια #Ευρώ
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Αντικειμενικές αξίες ακινήτων και φορολογία με τεκμήρια
Μη φορολογικά έσοδα κράτους μέσω Κρατικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Ο Adam Smith, οι AE και η ΤτΕ
Οι Εταιρείες Off-shore και η νόμιμη φοροδιαφυγή
Φορολογία και προστασία της Οικονομίας
Πλεονεκτήματα Oικονομιών εκτός Ευρωζώνης
Ιστορική αναφορά στο Εθνικό Νόμισμα της Ελλάδας
Ο Έλληνας ακόμα πιστεύει στο Ευρώ
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Το Εθνικό Νόμισμα και ο πληθωρισμός
Το Νόμισμα είναι ουδέτερο για την Οικονομία;
Ανεργία εντός και εκτός Ευρωζώνης
Το Εισόδημα βασικός μοχλός στην Οικονομία
Πτωχευτικός κώδικας και Κανονισμός Δεοντολογίας
Ολομέτωπη επίθεση και στο ασφαλιστικό
Οι "Ειδικοί" και η ύποπτη εταιρεία Palantir
Μπίζνες Τουρκίας με ΕΕ και Ελλάδα
και η "πανδημία" καλά κρατεί
Πρόσκληση: Αθηναίων Πολιτεία, Κυριακή 13/6 11:00πμ
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Αντικειμενικές αξίες ακινήτων και φορολογία με τεκμήρια
Μη φορολογικά έσοδα κράτους μέσω Κρατικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Ο Adam Smith, οι AE και η ΤτΕ
Οι Εταιρείες Off-shore και η νόμιμη φοροδιαφυγή
Φορολογία και προστασία της Οικονομίας
Πλεονεκτήματα Oικονομιών εκτός Ευρωζώνης
Ιστορική αναφορά στο Εθνικό Νόμισμα της Ελλάδας
Ο Έλληνας ακόμα πιστεύει στο Ευρώ
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Το Εθνικό Νόμισμα και ο πληθωρισμός
Το Νόμισμα είναι ουδέτερο για την Οικονομία;
Ανεργία εντός και εκτός Ευρωζώνης
Το Εισόδημα βασικός μοχλός στην Οικονομία
Πτωχευτικός κώδικας και Κανονισμός Δεοντολογίας
Ολομέτωπη επίθεση και στο ασφαλιστικό
Οι "Ειδικοί" και η ύποπτη εταιρεία Palantir
Μπίζνες Τουρκίας με ΕΕ και Ελλάδα
και η "πανδημία" καλά κρατεί
Πρόσκληση: Αθηναίων Πολιτεία, Κυριακή 13/6 11:00πμ
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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