A MAGIA REAL

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Como Acima, Assim Abaixo. De Moses a Crowley, a Magia tem sido a força mais poderosa na Terra desde o início dos tempos.
Os antigos místicos sabiam intuitivamente o que os cientistas levariam décadas para redescobrir, que somos mais do que matéria, que podemos mudar a realidade à nossa vontade e que todos os homens, mulheres e crianças nascem com um poderoso potencial, e que a elite dominante tem distraído e escondido das massas por milênios.
“Revela os mitos e coloca Magia em perspectiva para a era moderna.”