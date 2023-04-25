A MAGIA REAL

Como Acima, Assim Abaixo. De Moses a Crowley, a Magia tem sido a força mais poderosa na Terra desde o início dos tempos.





Os antigos místicos sabiam intuitivamente o que os cientistas levariam décadas para redescobrir, que somos mais do que matéria, que podemos mudar a realidade à nossa vontade e que todos os homens, mulheres e crianças nascem com um poderoso potencial, e que a elite dominante tem distraído e escondido das massas por milênios.





“Revela os mitos e coloca Magia em perspectiva para a era moderna.”