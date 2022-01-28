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MONOPOLY ON MURDER
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61 views • January 28, 2022
MONOPOLY ON MURDER
OVERBLOWN COLDS
KILLER VACCINES
HOSPITALS SHUTTING DOWN PATIENT VICTIMS KIDNEYS WITH RENDESIVIR
DOCTORS WATCH THEIR PATIENTS VICTIMS DROWN
BUT IVERMECTIN COULD KILL MESSENGER DNA SPIKE PROTEINS
AND THE OVER RESPONSE TO COLD VIRUSES WOULD THEN GO AWAY
NO SCARING OF LUNG TISSUES
NO BLOOD CLOTS IN LUNGS
NO BLOOD CLOTS IN LEGS
TO THE MURDER MONOPOLY COMPLEX, COMPETITION IS A SIN
IF YOUR GOAL IS TO COMMIT GLOBAL GENOCIDE
ALL EFFECTIVE TREATMENTS MUST BE OUTLAWED
FDA APPROVED VACCINES AND RENDESIVER INTRAVENOUS DRIPS ARE LETHAL
THOSE WHO COMPLY ARE GIVEN BRIBES UNTIL THEY DIE
THOSE WHO DO NOT VOLUNTEER FOR LETHAL INJECTIONS ARE RIDICULED
THOSE WHO DO NOT COMPLY WILL NOT BE ABLE TO BUY OR SELL
THE COMPLACENT WILL BE DESTROYED
THE FAITHFUL WILL BE GIVEN GRACE
THE PURE IN HEART SHALL SEE GOD
JESUS SAID FORGIVE THEM FOR THEY KNOW NOT WHAT THEY DO
FORSAKE ANGER, LEAVE ROOM FOR GOD’S WRATH
JESUS CHRIST IS CREATOR, SAVIOR AND DEVINE JUDGE
REPENT ALL YOU COVID SHOT RENDESIVIR ADMINISTERING PRICKS
Keywords
vaccinesmurderscaringmonopolyrepentblood clotslethalshotlungintravenoustreatmentstissuesoutlawedcovidivermectinspike proteinsrendesivirdripsmessenger dnacold virusesover response
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