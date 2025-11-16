BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
btth
Sajid554433
Sajid554433
0 follower
Follow
0
48 views • 2 days ago
Chapters

1

00:00:00,066 --> 00:03:01,099

Subtitle oleh [www.donghuazone.com], bergabunglah dengan telegram atau discord untuk pembaruan anime cepat "[www.donghuazone.com]"

2

00:03:02,679 --> 00:03:04,039

Ini...

3

00:03:04,840 --> 00:03:06,400

Kota Tian Tian.

4

00:03:08,840 --> 00:03:10,520

Jadi, bagaimana menurutmu, Saudara Han?

5

00:03:11,160 --> 00:03:12,718

Pemandangan yang cukup langka, bukan?

6

00:03:12,718 --> 00:03:14,519

Kota yang sangat besar!

7

00:03:15,840 --> 00:03:17,679

Ini adalah satu-satunya

8

00:03:17,679 --> 00:03:19,479

kota pembudidaya di seluruh Tian Nan!

9

00:03:23,519 --> 00:03:25,039

Meskipun kota ini sangat besar,

10

00:03:25,040 --> 00:03:27,200

dibandingkan dengan Kota Bintang Surgawi yang pernah kulihat,

11

00:03:27,479 --> 00:03:29,479

lebih mirip benteng militer.

12

00:03:41,200 --> 00:03:43,840

Setiap kali kita datang dalam jarak seratus mil dari Kota Tian Tian,

13

00:03:43,840 --> 00:03:45,439

kita harus berjalan kaki untuk menempuh sisa jalannya.

14

00:03:45,439 --> 00:03:46,280

Aturan ini

15

00:03:46,280 --> 00:03:47,679

sungguh merepotkan.

16

00:03:47,679 --> 00:03:48,838

Pembatasan seperti itu

17

00:03:48,840 --> 00:03:50,400

hanyalah formalitas yang dangkal

18

00:03:50,718 --> 00:03:52,598

untuk kultivator Nascent Soul seperti kami.

19

00:03:53,040 --> 00:03:55,240

Saudara Lü mengikuti aturan-aturan ini

20

00:03:55,240 --> 00:03:57,719

mungkin karena tuan kota yang sebenarnya, kan?

21

00:03:58,160 --> 00:04:00,320

Saudara Han, bukan hanya indra spiritualmu yang luar biasa,

22

00:04:00,320 --> 00:04:02,160

tetapi wawasan Anda juga luar biasa!

23

00:04:03,320 --> 00:04:05,000

Wei Wuya, Pemimpin Aliansi dari Persatuan Sembilan Negara,

24

00:04:05,519 --> 00:04:06,799

dengan budidaya tahap akhir,

25

00:04:06,800 --> 00:04:08,960

naik ke surga dalam satu langkah dan mendominasi Tian Nan.

26

00:04:09,280 --> 00:04:11,240

Dia benar-benar sosok yang luar biasa!

27

00:04:12,120 --> 00:04:14,000

Wei Wuya, ya?

28

00:04:37,600 --> 00:04:40,400

Tempat ini selalu berada di garis depan perang,

29

00:04:40,759 --> 00:04:42,719

dan kita harus waspada terhadap mata-mata Mulan.

30

00:04:44,199 --> 00:04:45,800

Mulan berbeda dari Tian Nan.

31

00:04:46,199 --> 00:04:49,000

Suku-suku utama mereka sangat bersatu.

32

00:04:49,759 --> 00:04:51,279

Tapi melihat Tian Nan…

33

00:04:54,159 --> 00:04:55,479

Baiklah, kita pergi ke tempat lain dulu.

34

00:05:08,959 --> 00:05:11,279

Rekan-rekan Taois, jangan lewatkan kesempatan ini!

35

00:05:11,279 --> 00:05:13,919

Buah roh unik dari Sekte Beiye!

36

00:05:15,839 --> 00:05:16,089

Ayo lihat!

37

00:05:18,240 --> 00:05:19,280

Lihat apa yang Anda butuhkan!

38

00:05:19,839 --> 00:05:22,159

Buah roh ini berbeda dengan yang ada di Bangsa Huayu kita!

39

00:05:22,759 --> 00:05:25,239

Ayo lihat bahan pemurnian unik dari Tianji Gate!

40

00:05:25,240 --> 00:05:27,480

Ayo, ayo! Lihat jimat dari Blood Kill Sect!

41

00:05:27,480 --> 00:05:29,120

Rekan Taois, Anda juga harus melihatnya!

42

00:05:29,120 --> 00:05:30,039

Barang unik! Ayo lihat buah rohnya!

43

00:05:30,039 --> 00:05:31,719

Ayo, ayo! Bos, yang memberi makan binatang roh...

44

00:05:31,720 --> 00:05:32,880

Kembalilah dan lihat!

45

00:05:33,000 --> 00:05:33,800

Yang ini, kan?

46

00:05:52,039 --> 00:05:53,199

Saudara Han,

47

00:05:53,199 --> 00:05:54,599

ini tempatnya.

48

00:05:56,120 --> 00:05:59,480

Stasiun pos Aliansi Dao Surgawi di Kota Tian Tian,

49

00:05:59,480 --> 00:06:01,520

khusus untuk para tetua berbagai sekte untuk beristirahat.

50

00:06:02,039 --> 00:06:03,119

Di Sini,

51

00:06:03,120 --> 00:06:04,879

ada pembatasan isolasi pada level Jiwa Baru Lahir.

52

00:06:05,959 --> 00:06:07,560

Anda tidak akan diganggu.

53

00:06:25,159 --> 00:06:26,639

Jadi begitu.

54

00:06:47,399 --> 00:06:48,719

Kakak Han, kamu—

55

00:06:48,720 --> 00:06:49,960

Bukankah ini Saudara Lü?

56

00:06:50,199 --> 00:06:51,719

Mengapa Anda datang begitu pagi?

57

00:06:52,838 --> 00:06:54,238

Anda tiba bahkan lebih awal dari kami!

58

00:06:55,959 --> 00:06:56,639

Ayo, ayo!

59

00:06:56,919 --> 00:06:58,679

Izinkan saya memperkenalkan seseorang secara resmi kepada Anda.

60

00:07:00,199 --> 00:07:02,800

Ini adalah Tetua Tertinggi Sekte Luoyun yang baru diangkat.

61

00:07:03,600 --> 00:07:05,879

Saya yakin Anda pernah mendengar tentangnya.

62

00:07:05,879 --> 00:07:07,759

Tidak perlu perkenalan lebih lanjut, bukan?

63

00:07:10,600 --> 00:07:11,640

Salam, Rekan Daois Lan.

64

00:07:14,798 --> 00:07:16,918

Keributan yang disebabkan oleh terobosan Anda, Rekan Daois,

65

00:07:16,919 --> 00:07:19,239

orang tua ini merasakannya dengan sangat jelas!

66

00:07:19,798 --> 00:07:21,198

Untuk memiliki dasar kultivasi yang mendalam,

67

00:07:21,560 --> 00:07:23,120

kembali ke Pohon Suci,

68

00:07:23,120 --> 00:07:24,439

orang tua ini salah menilai Anda.

69

00:07:24,600 --> 00:07:26,040

Tidak heran!

70

00:07:28,600 --> 00:07:30,838

Saya sudah lama mendengar reputasi besar Pohon Suci.

71

00:07:30,838 --> 00:07:32,358

Saya hanya sekadar memasuki tanah suci untuk melihat sekilas.

72

00:07:32,919 --> 00:07:34,199

Saya tidak bermaksud jahat terhadap ketiga sekte tersebut.

73

00:07:34,600 --> 00:07:36,080

Mohon jangan tersinggung, Rekan Daois Lan.

74

00:07:36,838 --> 00:07:37,999

Jadi itu penjelasannya.

75

00:07:38,439 --> 00:07:40,319

Hari itu di dalam Pohon Roh,

76

00:07:40,319 --> 00:07:42,240

ada beberapa misteri yang belum terpecahkan.

77

00:07:43,120 --> 00:07:44,600

Sekarang semuanya masuk akal.

78

00:07:45,798 --> 00:07:47,358

Rekan Taois Lan,

79

00:07:47,360 --> 00:07:48,439

bagaimana apanya?

80

00:07:51,480 --> 00:07:53,280

Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa.

81

00:07:53,680 --> 00:07:55,079

Selama Pohon Suci aman,

82

00:07:55,079 --> 00:07:56,839

itulah penjelasan terbaik.

83

00:07:57,079 --> 00:07:57,919

Masa lalu penting

84

00:07:57,919 --> 00:07:59,279

tidak perlu disebutkan lagi.

85

00:07:59,279 --> 00:08:00,799

Aku percaya padamu.

86

00:08:03,240 --> 00:08:05,160

Orang tua ini berencana pergi ke Paviliun Naga Kristal

87

00:08:05,319 --> 00:08:06,519

untuk menghadiri Pertemuan Pertukaran Jiwa Baru Lahir.

88

00:08:07,120 --> 00:08:08,159

Kenapa kalian tidak berdua saja?

89

00:08:08,159 --> 00:08:09,479

ikut denganku?

90

00:08:10,919 --> 00:08:11,719

Saudara Han,

91

00:08:12,000 --> 00:08:13,439

kami datang pada waktu yang tepat!

92

00:08:13,680 --> 00:08:14,600

Biarkan aku beritahu padamu,

93

00:08:14,600 --> 00:08:16,439

pertemuan pertukaran kaliber ini

94

00:08:16,439 --> 00:08:17,639

cukup langka!

95

00:08:17,639 --> 00:08:18,399

Di samping itu,

96

00:08:18,399 --> 00:08:19,879

jika kita tidak pergi,

97

00:08:20,838 --> 00:08:23,678

bukankah kita akan kehilangan kesempatan melihat semua harta karun itu?

98

00:08:23,959 --> 00:08:25,120

Memang.

99

00:08:25,600 --> 00:08:27,360

Kalau begitu, mari kita ikuti saran Saudara Lan.

100

00:08:30,838 --> 00:08:31,959

Aku akan menunggumu di sini.

101

00:08:35,200 --> 00:08:36,480

Liontin giok ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual.

102

00:08:36,759 --> 00:08:38,119

Itu dapat menghasilkan perisai spiritual.

103

00:08:38,480 --> 00:08:39,879

Dengan ini, Anda dapat bebas masuk dan meninggalkan tempat ini.

104

00:08:40,200 --> 00:08:41,240

Dalam jarak seribu mil,

105

00:08:41,240 --> 00:08:42,560

Aku akan bisa merasakanmu.

106

00:08:43,160 --> 00:08:44,360

Terima kasih, Tuan Muda.

107

00:08:47,440 --> 00:08:48,600

Saudara Han, tolong.

108

00:09:02,480 --> 00:09:04,480

Seberapa jauh lagi Paviliun Naga Kristal?

109

00:09:05,480 --> 00:09:06,840

Kami akan segera sampai di sana.

110

00:09:08,320 --> 00:09:09,480

Itu dia.

111

00:09:19,799 --> 00:09:21,759

Mereka telah hidup selama ratusan tahun,

112

00:09:22,200 --> 00:09:24,160

dan mereka masih suka memainkan trik ilusi ini.

113

00:09:24,400 --> 00:09:25,280

Benar-benar!

114

00:09:27,200 --> 00:09:28,040

Ayo masuk.

115

00:09:43,240 --> 00:09:44,000

Silakan masuk ke dalam.

116

00:09:45,240 --> 00:09:46,240

Masker Anda.

117

00:09:49,440 --> 00:09:50,680

Ayo, ayo! Tuangkan tehnya!

118

00:09:50,920 --> 00:09:52,520

Hantu Tua Tian Jing!

119

00:10:18,120 --> 00:10:20,560

Saya Lü Luo dari Sekte Luoyun.

120

00:10:20,960 --> 00:10:22,360

Salam untuk Tokoh Sejati Tian Jing.

121

00:10:31,560 --> 00:10:35,160

Ini adalah Tetua Tertinggi Sekte Luoyun yang baru bergabung, Han Li.

122

00:10:35,680 --> 00:10:36,680

Saudara Han,

123

00:10:36,680 --> 00:10:38,560

Ini adalah Orang Asli Tian Jing.

124

00:10:40,799 --> 00:10:42,079

Han Li dari Sekte Luoyun.

125

00:10:43,440 --> 00:10:45,280

Salam untuk Tokoh Sejati Tian Jing.

126

00:10:54,200 --> 00:10:56,320

Teman Taois, Anda masih cukup muda,

127

00:10:56,320 --> 00:10:59,160

tetapi indra spiritualmu sungguh hebat!

128

00:11:18,720 --> 00:11:20,040

Baiklah, hantu tua,

129

00:11:20,040 --> 00:11:22,280

yang lainnya sudah hampir tiba, kan?

130

00:11:23,040 --> 00:11:24,520

Mari kita mulai segera.

131

00:11:31,480 --> 00:11:33,519

Kedua Topeng Roh Hitam ini,

132

00:11:33,520 --> 00:11:34,600

Kalian berdua harus menyimpannya.

133

00:11:39,880 --> 00:11:41,160

Apakah Anda masih membutuhkannya?

134

00:11:42,400 --> 00:11:43,600

Berhentilah menggodaku!

135

00:11:43,920 --> 00:11:46,360

Siapa yang tidak mengenali...

136

00:11:46,840 --> 00:11:48,840

Menyamarkan wujud seseorang dengan ilusi—

137

00:11:49,440 --> 00:11:51,240

siapakah yang benar-benar bisa dibodohi?

138

00:12:06,360 --> 00:12:08,039

Topeng ini sungguh ajaib.

139

00:12:08,720 --> 00:12:10,279

Di mata orang lain,

140

00:12:10,520 --> 00:12:12,600

Kemungkinan besar saya akan muncul seperti ini.

141

00:12:21,840 --> 00:12:23,680

Lantai kedua ternyata luas!

142

00:12:24,600 --> 00:12:26,560

Seni ilusi orang ini cukup mengesankan.

143

00:12:26,920 --> 00:12:28,240

Monster Jiwa Baru Lahir—

144

00:12:28,680 --> 00:12:30,200

masing-masing sungguh luar biasa!

145

00:12:33,840 --> 00:12:35,720

Dia satu-satunya yang tidak memakai masker.

146

00:12:36,960 --> 00:12:38,320

Sekte Pedang Kuno?

147

00:12:39,040 --> 00:12:40,720

Pegunungan Mimpi Awan, ya?

148

00:12:45,440 --> 00:12:47,240

Para pembudidaya yang saleh dan iblis

149

00:12:47,880 --> 00:12:49,640

Tentu saja datang dalam jumlah besar!

150

00:12:49,640 --> 00:12:51,320

Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat.

151

00:13:06,040 --> 00:13:07,760

Begitu banyak kultivator Jiwa Baru Lahir—

152

00:13:08,000 --> 00:13:10,440

jauh melebihi jumlah total yang pernah saya temui sepanjang hidup saya!

153

00:13:10,920 --> 00:13:12,720

Memang benar bahwa apapun tingkat kultivasi yang Anda capai,

154

00:13:12,960 --> 00:13:15,040

itulah tingkatan kultivator yang akan Anda temui.

155

00:13:15,440 --> 00:13:17,080

Jangan biarkan kesunyian ini membodohi Anda.

156

00:13:17,440 --> 00:13:19,440

Mereka semua mungkin berkomunikasi melalui transmisi suara.

157

00:13:19,760 --> 00:13:20,920

Saudara Han,

158

00:13:20,920 --> 00:13:23,000

beberapa orang di sini sangat menghargai diri mereka sendiri.

159

00:13:23,560 --> 00:13:25,320

Mereka sengaja merilis metode budidayanya.

160

00:13:25,920 --> 00:13:28,240

Ada Setan Kembar Yin-Yang yang terkenal dari Sekte Persatuan Bahagia.

161

00:13:28,600 --> 00:13:30,200

Mereka cukup bermusuhan

162

00:13:30,200 --> 00:13:31,960

menuju Aliansi Dao Surgawi kita!

163

00:13:35,520 --> 00:13:37,160

Dan ada dua kultivator Jiwa Baru Lahir tahap tengah.

164

00:13:40,160 --> 00:13:42,680

Benar-benar penuh sesak!

165

00:13:52,840 --> 00:13:55,879

Selamat datang, rekan-rekan Taois, karena telah menghormati kami

166

00:13:55,880 --> 00:13:57,520

dengan kehadiran Anda di tempat tinggal sederhana ini.

167

00:13:58,240 --> 00:14:00,919

Jika tidak ada keberatan,

168

00:14:00,920 --> 00:14:03,320

biarkan pertemuan pertukaran dimulai!

169

00:14:06,200 --> 00:14:07,600

Lalu orang tua ini

170

00:14:07,600 --> 00:14:08,720

akan memulai sesuatu.

171

00:14:12,840 --> 00:14:14,759

Item ini adalah yang legendaris

172

00:14:14,760 --> 00:14:16,840

Lingzhi Esensi Merah dari pasangan Lingzhi Esensi Es-Api.

173

00:14:17,680 --> 00:14:19,560

Energi spiritual api yang begitu dahsyat—

174

00:14:20,000 --> 00:14:21,720

usianya pasti paling sedikit tiga ribu tahun!

175

00:14:21,720 --> 00:14:23,040

Seratus ribu batu roh!

176

00:14:25,200 --> 00:14:28,800

Bahan atribut Bumi dengan tingkat yang sama untuk pemurnian pil atau artefak,

177

00:14:29,040 --> 00:14:30,480

seratus ribu batu roh.

178

00:14:30,480 --> 00:14:31,879

Itu lebih rendah dari yang diharapkan!

179

00:14:32,480 --> 00:14:34,200

Kelangkaan Lingzhi Red Essence

180

00:14:34,200 --> 00:14:36,280

mungkin tidak jauh berbeda dengan Nine-Bend Spirit Ginseng.

181

00:14:36,520 --> 00:14:37,880

Haruskah saya...

182

00:14:40,480 --> 00:14:41,800

Dia tampaknya sangat miskin, bukan?

183

00:14:42,560 --> 00:14:43,760

Temperamen Lan Tua—

184

00:14:43,760 --> 00:14:44,880

dia pasti akan menawar.

185

00:14:45,080 --> 00:14:46,840

Itu Lingzhi Sari Merah!

186

00:14:46,840 --> 00:14:48,200

Tawar-menawar tidak akan membantu.

187

00:14:48,200 --> 00:14:50,720

Apakah material dengan atribut lain dapat berfungsi?

188

00:14:50,960 --> 00:14:53,720

Orang tua ini hanya menginginkan yang atribut bumi!

189

00:14:56,920 --> 00:14:57,960

Lihat? Sudah kubilang aku benar.

190

00:14:58,600 --> 00:15:00,320

Dia pasti kehilangan segalanya saat bermain catur!

191

00:15:01,480 --> 00:15:03,879

Tetapi mengapa tidak ada seorang pun yang memperebutkan barang pertama?

192

00:15:04,640 --> 00:15:06,880

Mungkin sumber keuangan setiap orang terbatas tahun ini.

193

00:15:07,160 --> 00:15:08,400

Lingzhi Sari Merah

194

00:15:08,840 --> 00:15:10,480

dianggap sebagai obat roh yang berharga.

195

00:15:11,480 --> 00:15:12,320

Rekan Taois,

196

00:15:12,880 --> 00:15:14,320

inti iblis atribut bumi—

197

00:15:14,320 --> 00:15:15,360

apakah itu menarik minat anda?

198

00:15:16,560 --> 00:15:18,880

Apakah Anda memiliki inti iblis tingkat tinggi, Rekan Taois?

199

00:15:20,240 --> 00:15:23,879

Binatang iblis tingkat tinggi yang masih ada di Tian Nan sungguh langka!

200

00:15:24,120 --> 00:15:25,919

Itu pasti dari binatang tingkat tujuh.

201

00:15:26,200 --> 00:15:28,240

Jika tingkat keenam, saya butuh dua!

202

00:15:28,920 --> 00:15:30,760

Barang-barang seperti inti iblis tingkat tinggi—

203

00:15:30,760 --> 00:15:32,560

Master sudah memiliki cukup banyak dari mereka.

204

00:15:32,800 --> 00:15:35,200

Benua Tian Nan, bagaimanapun juga, bukanlah Laut Bintang Luar.

205

00:15:35,200 --> 00:15:36,560

Mungkin orang-orang ini

206

00:15:36,560 --> 00:15:38,400

bahkan belum pernah melihat seorang kultivator iblis Jiwa Baru Lahir!

207

00:16:02,040 --> 00:16:03,240

Kesepakatan!

208

00:16:03,440 --> 00:16:04,640

Seratus ribu batu roh.

209

00:16:05,920 --> 00:16:07,440

Dia terlihat sangat santai dan tenang—

210

00:16:07,440 --> 00:16:08,800

pastinya bukan orang yang kekurangan uang.

211

00:16:10,000 --> 00:16:11,240

Sepertinya

212

00:16:11,240 --> 00:16:12,320

mereka semua menilai Anda.

213

00:16:13,080 --> 00:16:14,720

Dengan kemampuan saya saat ini,

214

00:16:14,720 --> 00:16:16,560

bahkan melawan kultivator Nascent Soul tahap tengah,

215

00:16:16,560 --> 00:16:18,080

Saya punya cara untuk melarikan diri dengan aman.

216

00:16:18,360 --> 00:16:19,919

Selamat kepada kalian berdua, Rekan Daois!

217

00:16:20,480 --> 00:16:21,720

Sekarang,

218

00:16:21,720 --> 00:16:23,040

silakan lanjutkan dengan pertukaran gratis!

219

00:16:31,240 --> 00:16:32,960

Hanya berdagang kayu beracun!

220

00:16:34,840 --> 00:16:36,759

Perdagangan berhasil!

221

00:16:57,880 --> 00:16:59,640

Barang serupa juga bisa digunakan!

222

00:17:05,920 --> 00:17:07,240

Tidak ada seorang pun yang tahu nilainya!

223

00:17:21,279 --> 00:17:22,559

Setelah mencapai tahap Jiwa Baru Lahir,

224

00:17:23,000 --> 00:17:25,279

hanya melalui berdagang dengan mereka yang levelnya sama, seseorang dapat memperoleh sumber daya.

225

00:17:27,960 --> 00:17:30,200

Satu inti iblis tingkat enam atribut air dan satu inti iblis tingkat enam atribut api masing-masing,

226

00:17:30,400 --> 00:17:31,440

dua batang Rumput Seribu Roh.

227

00:17:35,880 --> 00:17:37,000

Inti iblis tingkat enam

228

00:17:37,440 --> 00:17:38,840

dan ramuan roh berusia dua ribu tahun—

229

00:17:39,240 --> 00:17:41,279

meskipun cukup berharga,

230

00:17:41,960 --> 00:17:43,160

jika itu adalah Geng Essence,

231

00:17:43,440 --> 00:17:44,759

dia datang ke tempat yang salah!

232

00:17:50,480 --> 00:17:51,599

Informasi tentang Geng Essence?

233

00:17:53,799 --> 00:17:56,200

Esensi Geng, harta karun yang sangat agung—

234

00:17:56,200 --> 00:17:58,240

Saya yakin Anda menyadari nilainya, Rekan Daois.

235

00:17:58,720 --> 00:18:00,359

Bahkan dengan bahan-bahan ini,

236

00:18:00,359 --> 00:18:01,959

Anda mungkin tidak dapat memperdagangkannya.

237

00:18:04,200 --> 00:18:05,799

Tapi jika itu hanya sekedar informasi,

238

00:18:06,440 --> 00:18:08,559

itu tampaknya terlalu murah hati!

239

00:18:09,400 --> 00:18:11,519

Lagi pula, informasi hanyalah informasi.

240

00:18:11,598 --> 00:18:12,718

Untuk benar-benar mendapatkannya—

241

00:18:12,720 --> 00:18:14,720

Itu perbedaan yang sangat besar!

242

00:18:15,558 --> 00:18:17,358

Seperti halnya semua orang tahu

243

00:18:17,720 --> 00:18:20,799

tempat persembunyian harta karun rahasia terbesar Tian Nan

244

00:18:21,160 --> 00:18:24,960

adalah Lembah Devilfall yang legendaris dari puluhan ribu tahun lalu!

245

00:18:25,440 --> 00:18:26,960

Lembah Devilfall?

246

00:18:26,960 --> 00:18:28,480

Mengapa dia menyinggung hal itu?

247

00:18:28,480 --> 00:18:30,598

Saya hampir lupa tentang tempat itu!

248

00:18:30,598 --> 00:18:32,678

Lagipula, sudah lama tidak ada seorang pun yang berani pergi ke sana.

249

00:18:33,319 --> 00:18:35,279

Lembah Devilfall...

