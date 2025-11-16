btth

Ini...

Kota Tian Tian.

Jadi, bagaimana menurutmu, Saudara Han?

Pemandangan yang cukup langka, bukan?

Kota yang sangat besar!

Ini adalah satu-satunya

kota pembudidaya di seluruh Tian Nan!

Meskipun kota ini sangat besar,

dibandingkan dengan Kota Bintang Surgawi yang pernah kulihat,

lebih mirip benteng militer.

Setiap kali kita datang dalam jarak seratus mil dari Kota Tian Tian,

kita harus berjalan kaki untuk menempuh sisa jalannya.

Aturan ini

sungguh merepotkan.

Pembatasan seperti itu

hanyalah formalitas yang dangkal

untuk kultivator Nascent Soul seperti kami.

Saudara Lü mengikuti aturan-aturan ini

mungkin karena tuan kota yang sebenarnya, kan?

Saudara Han, bukan hanya indra spiritualmu yang luar biasa,

tetapi wawasan Anda juga luar biasa!

Wei Wuya, Pemimpin Aliansi dari Persatuan Sembilan Negara,

dengan budidaya tahap akhir,

naik ke surga dalam satu langkah dan mendominasi Tian Nan.

Dia benar-benar sosok yang luar biasa!

Wei Wuya, ya?

Tempat ini selalu berada di garis depan perang,

dan kita harus waspada terhadap mata-mata Mulan.

Mulan berbeda dari Tian Nan.

Suku-suku utama mereka sangat bersatu.

Tapi melihat Tian Nan…

Baiklah, kita pergi ke tempat lain dulu.

Rekan-rekan Taois, jangan lewatkan kesempatan ini!

Buah roh unik dari Sekte Beiye!

Ayo lihat!

Lihat apa yang Anda butuhkan!

Buah roh ini berbeda dengan yang ada di Bangsa Huayu kita!

Ayo lihat bahan pemurnian unik dari Tianji Gate!

Ayo, ayo! Lihat jimat dari Blood Kill Sect!

Rekan Taois, Anda juga harus melihatnya!

Barang unik! Ayo lihat buah rohnya!

Ayo, ayo! Bos, yang memberi makan binatang roh...

Kembalilah dan lihat!

Yang ini, kan?

Saudara Han,

ini tempatnya.

Stasiun pos Aliansi Dao Surgawi di Kota Tian Tian,

khusus untuk para tetua berbagai sekte untuk beristirahat.

Di Sini,

ada pembatasan isolasi pada level Jiwa Baru Lahir.

Anda tidak akan diganggu.

Jadi begitu.

Kakak Han, kamu—

Bukankah ini Saudara Lü?

Mengapa Anda datang begitu pagi?

Anda tiba bahkan lebih awal dari kami!

Ayo, ayo!

Izinkan saya memperkenalkan seseorang secara resmi kepada Anda.

Ini adalah Tetua Tertinggi Sekte Luoyun yang baru diangkat.

Saya yakin Anda pernah mendengar tentangnya.

Tidak perlu perkenalan lebih lanjut, bukan?

Salam, Rekan Daois Lan.

Keributan yang disebabkan oleh terobosan Anda, Rekan Daois,

orang tua ini merasakannya dengan sangat jelas!

Untuk memiliki dasar kultivasi yang mendalam,

kembali ke Pohon Suci,

orang tua ini salah menilai Anda.

Tidak heran!

Saya sudah lama mendengar reputasi besar Pohon Suci.

Saya hanya sekadar memasuki tanah suci untuk melihat sekilas.

Saya tidak bermaksud jahat terhadap ketiga sekte tersebut.

Mohon jangan tersinggung, Rekan Daois Lan.

Jadi itu penjelasannya.

Hari itu di dalam Pohon Roh,

ada beberapa misteri yang belum terpecahkan.

Sekarang semuanya masuk akal.

Rekan Taois Lan,

bagaimana apanya?

Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa.

Selama Pohon Suci aman,

itulah penjelasan terbaik.

00:07:57,079 --> 00:07:57,919

Masa lalu penting

84

00:07:57,919 --> 00:07:59,279

tidak perlu disebutkan lagi.

85

00:07:59,279 --> 00:08:00,799

Aku percaya padamu.

86

00:08:03,240 --> 00:08:05,160

Orang tua ini berencana pergi ke Paviliun Naga Kristal

87

00:08:05,319 --> 00:08:06,519

untuk menghadiri Pertemuan Pertukaran Jiwa Baru Lahir.

88

00:08:07,120 --> 00:08:08,159

Kenapa kalian tidak berdua saja?

89

00:08:08,159 --> 00:08:09,479

ikut denganku?

90

00:08:10,919 --> 00:08:11,719

Saudara Han,

91

00:08:12,000 --> 00:08:13,439

kami datang pada waktu yang tepat!

92

00:08:13,680 --> 00:08:14,600

Biarkan aku beritahu padamu,

93

00:08:14,600 --> 00:08:16,439

pertemuan pertukaran kaliber ini

94

00:08:16,439 --> 00:08:17,639

cukup langka!

95

00:08:17,639 --> 00:08:18,399

Di samping itu,

96

00:08:18,399 --> 00:08:19,879

jika kita tidak pergi,

97

00:08:20,838 --> 00:08:23,678

bukankah kita akan kehilangan kesempatan melihat semua harta karun itu?

98

00:08:23,959 --> 00:08:25,120

Memang.

99

00:08:25,600 --> 00:08:27,360

Kalau begitu, mari kita ikuti saran Saudara Lan.

100

00:08:30,838 --> 00:08:31,959

Aku akan menunggumu di sini.

101

00:08:35,200 --> 00:08:36,480

Liontin giok ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual.

102

00:08:36,759 --> 00:08:38,119

Itu dapat menghasilkan perisai spiritual.

103

00:08:38,480 --> 00:08:39,879

Dengan ini, Anda dapat bebas masuk dan meninggalkan tempat ini.

104

00:08:40,200 --> 00:08:41,240

Dalam jarak seribu mil,

105

00:08:41,240 --> 00:08:42,560

Aku akan bisa merasakanmu.

106

00:08:43,160 --> 00:08:44,360

Terima kasih, Tuan Muda.

107

00:08:47,440 --> 00:08:48,600

Saudara Han, tolong.

108

00:09:02,480 --> 00:09:04,480

Seberapa jauh lagi Paviliun Naga Kristal?

109

00:09:05,480 --> 00:09:06,840

Kami akan segera sampai di sana.

110

00:09:08,320 --> 00:09:09,480

Itu dia.

111

00:09:19,799 --> 00:09:21,759

Mereka telah hidup selama ratusan tahun,

112

00:09:22,200 --> 00:09:24,160

dan mereka masih suka memainkan trik ilusi ini.

113

00:09:24,400 --> 00:09:25,280

Benar-benar!

114

00:09:27,200 --> 00:09:28,040

Ayo masuk.

115

00:09:43,240 --> 00:09:44,000

Silakan masuk ke dalam.

116

00:09:45,240 --> 00:09:46,240

Masker Anda.

117

00:09:49,440 --> 00:09:50,680

Ayo, ayo! Tuangkan tehnya!

118

00:09:50,920 --> 00:09:52,520

Hantu Tua Tian Jing!

119

00:10:18,120 --> 00:10:20,560

Saya Lü Luo dari Sekte Luoyun.

120

00:10:20,960 --> 00:10:22,360

Salam untuk Tokoh Sejati Tian Jing.

121

00:10:31,560 --> 00:10:35,160

Ini adalah Tetua Tertinggi Sekte Luoyun yang baru bergabung, Han Li.

122

00:10:35,680 --> 00:10:36,680

Saudara Han,

123

00:10:36,680 --> 00:10:38,560

Ini adalah Orang Asli Tian Jing.

124

00:10:40,799 --> 00:10:42,079

Han Li dari Sekte Luoyun.

125

00:10:43,440 --> 00:10:45,280

Salam untuk Tokoh Sejati Tian Jing.

126

00:10:54,200 --> 00:10:56,320

Teman Taois, Anda masih cukup muda,

127

00:10:56,320 --> 00:10:59,160

tetapi indra spiritualmu sungguh hebat!

128

00:11:18,720 --> 00:11:20,040

Baiklah, hantu tua,

129

00:11:20,040 --> 00:11:22,280

yang lainnya sudah hampir tiba, kan?

130

00:11:23,040 --> 00:11:24,520

Mari kita mulai segera.

131

00:11:31,480 --> 00:11:33,519

Kedua Topeng Roh Hitam ini,

132

00:11:33,520 --> 00:11:34,600

Kalian berdua harus menyimpannya.

133

00:11:39,880 --> 00:11:41,160

Apakah Anda masih membutuhkannya?

134

00:11:42,400 --> 00:11:43,600

Berhentilah menggodaku!

135

00:11:43,920 --> 00:11:46,360

Siapa yang tidak mengenali...

136

00:11:46,840 --> 00:11:48,840

Menyamarkan wujud seseorang dengan ilusi—

137

00:11:49,440 --> 00:11:51,240

siapakah yang benar-benar bisa dibodohi?

138

00:12:06,360 --> 00:12:08,039

Topeng ini sungguh ajaib.

139

00:12:08,720 --> 00:12:10,279

Di mata orang lain,

140

00:12:10,520 --> 00:12:12,600

Kemungkinan besar saya akan muncul seperti ini.

141

00:12:21,840 --> 00:12:23,680

Lantai kedua ternyata luas!

142

00:12:24,600 --> 00:12:26,560

Seni ilusi orang ini cukup mengesankan.

143

00:12:26,920 --> 00:12:28,240

Monster Jiwa Baru Lahir—

144

00:12:28,680 --> 00:12:30,200

masing-masing sungguh luar biasa!

145

00:12:33,840 --> 00:12:35,720

Dia satu-satunya yang tidak memakai masker.

146

00:12:36,960 --> 00:12:38,320

Sekte Pedang Kuno?

147

00:12:39,040 --> 00:12:40,720

Pegunungan Mimpi Awan, ya?

148

00:12:45,440 --> 00:12:47,240

Para pembudidaya yang saleh dan iblis

149

00:12:47,880 --> 00:12:49,640

Tentu saja datang dalam jumlah besar!

150

00:12:49,640 --> 00:12:51,320

Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat.

151

00:13:06,040 --> 00:13:07,760

Begitu banyak kultivator Jiwa Baru Lahir—

152

00:13:08,000 --> 00:13:10,440

jauh melebihi jumlah total yang pernah saya temui sepanjang hidup saya!

153

00:13:10,920 --> 00:13:12,720

Memang benar bahwa apapun tingkat kultivasi yang Anda capai,

154

00:13:12,960 --> 00:13:15,040

itulah tingkatan kultivator yang akan Anda temui.

155

00:13:15,440 --> 00:13:17,080

Jangan biarkan kesunyian ini membodohi Anda.

156

00:13:17,440 --> 00:13:19,440

Mereka semua mungkin berkomunikasi melalui transmisi suara.

157

00:13:19,760 --> 00:13:20,920

Saudara Han,

158

00:13:20,920 --> 00:13:23,000

beberapa orang di sini sangat menghargai diri mereka sendiri.

159

00:13:23,560 --> 00:13:25,320

Mereka sengaja merilis metode budidayanya.

160

00:13:25,920 --> 00:13:28,240

Ada Setan Kembar Yin-Yang yang terkenal dari Sekte Persatuan Bahagia.

161

00:13:28,600 --> 00:13:30,200

Mereka cukup bermusuhan

162

00:13:30,200 --> 00:13:31,960

menuju Aliansi Dao Surgawi kita!

163

00:13:35,520 --> 00:13:37,160

Dan ada dua kultivator Jiwa Baru Lahir tahap tengah.

164

00:13:40,160 --> 00:13:42,680

Benar-benar penuh sesak!

165

00:13:52,840 --> 00:13:55,879

Selamat datang, rekan-rekan Taois, karena telah menghormati kami

166

00:13:55,880 --> 00:13:57,520

dengan kehadiran Anda di tempat tinggal sederhana ini.

167

00:13:58,240 --> 00:14:00,919

Jika tidak ada keberatan,

168

00:14:00,920 --> 00:14:03,320

biarkan pertemuan pertukaran dimulai!

169

00:14:06,200 --> 00:14:07,600

Lalu orang tua ini

170

00:14:07,600 --> 00:14:08,720

akan memulai sesuatu.

171

00:14:12,840 --> 00:14:14,759

Item ini adalah yang legendaris

172

00:14:14,760 --> 00:14:16,840

Lingzhi Esensi Merah dari pasangan Lingzhi Esensi Es-Api.

173

00:14:17,680 --> 00:14:19,560

Energi spiritual api yang begitu dahsyat—

174

00:14:20,000 --> 00:14:21,720

usianya pasti paling sedikit tiga ribu tahun!

175

00:14:21,720 --> 00:14:23,040

Seratus ribu batu roh!

176

00:14:25,200 --> 00:14:28,800

Bahan atribut Bumi dengan tingkat yang sama untuk pemurnian pil atau artefak,

177

00:14:29,040 --> 00:14:30,480

seratus ribu batu roh.

178

00:14:30,480 --> 00:14:31,879

Itu lebih rendah dari yang diharapkan!

179

00:14:32,480 --> 00:14:34,200

Kelangkaan Lingzhi Red Essence

180

00:14:34,200 --> 00:14:36,280

mungkin tidak jauh berbeda dengan Nine-Bend Spirit Ginseng.

181

00:14:36,520 --> 00:14:37,880

Haruskah saya...

182

00:14:40,480 --> 00:14:41,800

Dia tampaknya sangat miskin, bukan?

183

00:14:42,560 --> 00:14:43,760

Temperamen Lan Tua—

184

00:14:43,760 --> 00:14:44,880

dia pasti akan menawar.

185

00:14:45,080 --> 00:14:46,840

Itu Lingzhi Sari Merah!

186

00:14:46,840 --> 00:14:48,200

Tawar-menawar tidak akan membantu.

187

00:14:48,200 --> 00:14:50,720

Apakah material dengan atribut lain dapat berfungsi?

188

00:14:50,960 --> 00:14:53,720

Orang tua ini hanya menginginkan yang atribut bumi!

189

00:14:56,920 --> 00:14:57,960

Lihat? Sudah kubilang aku benar.

190

00:14:58,600 --> 00:15:00,320

Dia pasti kehilangan segalanya saat bermain catur!

191

00:15:01,480 --> 00:15:03,879

Tetapi mengapa tidak ada seorang pun yang memperebutkan barang pertama?

192

00:15:04,640 --> 00:15:06,880

Mungkin sumber keuangan setiap orang terbatas tahun ini.

193

00:15:07,160 --> 00:15:08,400

Lingzhi Sari Merah

194

00:15:08,840 --> 00:15:10,480

dianggap sebagai obat roh yang berharga.

195

00:15:11,480 --> 00:15:12,320

Rekan Taois,

196

00:15:12,880 --> 00:15:14,320

inti iblis atribut bumi—

197

00:15:14,320 --> 00:15:15,360

apakah itu menarik minat anda?

198

00:15:16,560 --> 00:15:18,880

Apakah Anda memiliki inti iblis tingkat tinggi, Rekan Taois?

199

00:15:20,240 --> 00:15:23,879

Binatang iblis tingkat tinggi yang masih ada di Tian Nan sungguh langka!

200

00:15:24,120 --> 00:15:25,919

Itu pasti dari binatang tingkat tujuh.

201

00:15:26,200 --> 00:15:28,240

Jika tingkat keenam, saya butuh dua!

202

00:15:28,920 --> 00:15:30,760

Barang-barang seperti inti iblis tingkat tinggi—

203

00:15:30,760 --> 00:15:32,560

Master sudah memiliki cukup banyak dari mereka.

204

00:15:32,800 --> 00:15:35,200

Benua Tian Nan, bagaimanapun juga, bukanlah Laut Bintang Luar.

205

00:15:35,200 --> 00:15:36,560

Mungkin orang-orang ini

206

00:15:36,560 --> 00:15:38,400

bahkan belum pernah melihat seorang kultivator iblis Jiwa Baru Lahir!

207

00:16:02,040 --> 00:16:03,240

Kesepakatan!

208

00:16:03,440 --> 00:16:04,640

Seratus ribu batu roh.

209

00:16:05,920 --> 00:16:07,440

Dia terlihat sangat santai dan tenang—

210

00:16:07,440 --> 00:16:08,800

pastinya bukan orang yang kekurangan uang.

211

00:16:10,000 --> 00:16:11,240

Sepertinya

212

00:16:11,240 --> 00:16:12,320

mereka semua menilai Anda.

213

00:16:13,080 --> 00:16:14,720

Dengan kemampuan saya saat ini,

214

00:16:14,720 --> 00:16:16,560

bahkan melawan kultivator Nascent Soul tahap tengah,

215

00:16:16,560 --> 00:16:18,080

Saya punya cara untuk melarikan diri dengan aman.

216

00:16:18,360 --> 00:16:19,919

Selamat kepada kalian berdua, Rekan Daois!

217

00:16:20,480 --> 00:16:21,720

Sekarang,

218

00:16:21,720 --> 00:16:23,040

silakan lanjutkan dengan pertukaran gratis!

219

00:16:31,240 --> 00:16:32,960

Hanya berdagang kayu beracun!

220

00:16:34,840 --> 00:16:36,759

Perdagangan berhasil!

221

00:16:57,880 --> 00:16:59,640

Barang serupa juga bisa digunakan!

222

00:17:05,920 --> 00:17:07,240

Tidak ada seorang pun yang tahu nilainya!

223

00:17:21,279 --> 00:17:22,559

Setelah mencapai tahap Jiwa Baru Lahir,

224

00:17:23,000 --> 00:17:25,279

hanya melalui berdagang dengan mereka yang levelnya sama, seseorang dapat memperoleh sumber daya.

225

00:17:27,960 --> 00:17:30,200

Satu inti iblis tingkat enam atribut air dan satu inti iblis tingkat enam atribut api masing-masing,

226

00:17:30,400 --> 00:17:31,440

dua batang Rumput Seribu Roh.

227

00:17:35,880 --> 00:17:37,000

Inti iblis tingkat enam

228

00:17:37,440 --> 00:17:38,840

dan ramuan roh berusia dua ribu tahun—

229

00:17:39,240 --> 00:17:41,279

meskipun cukup berharga,

230

00:17:41,960 --> 00:17:43,160

jika itu adalah Geng Essence,

231

00:17:43,440 --> 00:17:44,759

dia datang ke tempat yang salah!

232

00:17:50,480 --> 00:17:51,599

Informasi tentang Geng Essence?

233

00:17:53,799 --> 00:17:56,200

Esensi Geng, harta karun yang sangat agung—

234

00:17:56,200 --> 00:17:58,240

Saya yakin Anda menyadari nilainya, Rekan Daois.

235

00:17:58,720 --> 00:18:00,359

Bahkan dengan bahan-bahan ini,

236

00:18:00,359 --> 00:18:01,959

Anda mungkin tidak dapat memperdagangkannya.

237

00:18:04,200 --> 00:18:05,799

Tapi jika itu hanya sekedar informasi,

238

00:18:06,440 --> 00:18:08,559

itu tampaknya terlalu murah hati!

239

00:18:09,400 --> 00:18:11,519

Lagi pula, informasi hanyalah informasi.

240

00:18:11,598 --> 00:18:12,718

Untuk benar-benar mendapatkannya—

241

00:18:12,720 --> 00:18:14,720

Itu perbedaan yang sangat besar!

242

00:18:15,558 --> 00:18:17,358

Seperti halnya semua orang tahu

243

00:18:17,720 --> 00:18:20,799

tempat persembunyian harta karun rahasia terbesar Tian Nan

244

00:18:21,160 --> 00:18:24,960

adalah Lembah Devilfall yang legendaris dari puluhan ribu tahun lalu!

245

00:18:25,440 --> 00:18:26,960

Lembah Devilfall?

246

00:18:26,960 --> 00:18:28,480

Mengapa dia menyinggung hal itu?

247

00:18:28,480 --> 00:18:30,598

Saya hampir lupa tentang tempat itu!

248

00:18:30,598 --> 00:18:32,678

Lagipula, sudah lama tidak ada seorang pun yang berani pergi ke sana.

249

00:18:33,319 --> 00:18:35,279

Lembah Devilfall...