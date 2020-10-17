¿Pandemia real o premeditado genocidio? Soporte a Bolivia

A raíz de ser censurado semanas atrás el original de este video, se publica ahora esta versión ampliada. En la misma se agregan testimonios de médicos, científicos, eminencias y referentes sociales apoyando al pueblo boliviano en su iniciativa y esfuerzo para terminar de legalizar la utilización, investigación y realización de ensayos clínicos del dióxido de cloro para el tratamiento de esta pandemia en los restantes departamentos de Bolivia. Ante las censuras, presiones, ataques y amenazas que se aplican contra la verdad y la difusión del dióxido de cloro, la gran pregunta que todos nos debemos estar realizando es si ¿esta pandemia es una pandemia real o, por el contrario, es un premeditado y encubierto genocidio mundial?