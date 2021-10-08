Oppergek Erik over de 'regenboogpropaganda'

Oppergek Erik Groenendijk staat bij het Centraal Station in Hilversum, daar is in verband met Regenboogweek het hele station gehuld in regenboogkleuren, dit is al de derde editie en dit keer wordt er aandacht besteed aan de vijftigplussers, de jeugd en de LHBTI-ers met een beperking.

Gekkie Erik wordt 'schijtziek' van al die kleuren, zelfs de prullenbakken zijn gekleurd: 'Ja, stront he? Afval!'

Oppergek Groenendijk is daar niet zo blij mee en laat dat ook goed merken: 'Ga eens normaal doen'.

Te zielig voor woorden, de grootste gek die zegt dat er normaal gedaan moet worden, je zou toch verwachten dat iemand met bepaalde voorkeuren wat ruimdenkender zou zijn.