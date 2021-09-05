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Арханђео Михаило је два сата био са мном.. Владика Зосима
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3839 views • September 05, 2021
Јављање Господа и Арханђела Михаила владики Зосими било је 5.8.2021.
Браћо и сестре, молимо вас да се НИПОШТО НЕ ВАКЦИНИШЕТЕ, јер су то чипови!
Свети праведни дјечак Вјачеслав је рекао да сви који приме чип примиће и печат, ријечима:
"Онај ко прими микрошему, тај ће обавезно примити и печат."
Јављањем дјечаку Павлу из Бјелорусије, Пресвета Богородица је указала да ове вакцине и јесу те микрошеме, тј. чипови о којима је Свети праведни дјечак Вјачеслав говорио и упозоравао људе.
Недавним јављањем Анђео је дјечаку Павлу рекао да су ове вакцине течни чипови и да се нипошто не вакцинишемо!
Одломак из књиге Богом Послани, о Светом праведном дјечаку Вјачеславу:
"И још је Славочка рекао да сви који су примили микрошему, постаће апсолутно управљиви људи, као лутке на нитима. Дјечак је тако и рекао: "Мамице, ако човјек прими микрошему, то више неће бити човјек, него "луткица" управљана ђаволом. Коју нит ђаво повуче, тако ће "лутка" и да чини. Ђаво повуче за нит, и те "лутке" ће потрчати да приме свјетски пасош." "
Мејл контакт: [email protected]
Браћо и сестре, молимо вас да се НИПОШТО НЕ ВАКЦИНИШЕТЕ, јер су то чипови!
Свети праведни дјечак Вјачеслав је рекао да сви који приме чип примиће и печат, ријечима:
"Онај ко прими микрошему, тај ће обавезно примити и печат."
Јављањем дјечаку Павлу из Бјелорусије, Пресвета Богородица је указала да ове вакцине и јесу те микрошеме, тј. чипови о којима је Свети праведни дјечак Вјачеслав говорио и упозоравао људе.
Недавним јављањем Анђео је дјечаку Павлу рекао да су ове вакцине течни чипови и да се нипошто не вакцинишемо!
Одломак из књиге Богом Послани, о Светом праведном дјечаку Вјачеславу:
"И још је Славочка рекао да сви који су примили микрошему, постаће апсолутно управљиви људи, као лутке на нитима. Дјечак је тако и рекао: "Мамице, ако човјек прими микрошему, то више неће бити човјек, него "луткица" управљана ђаволом. Коју нит ђаво повуче, тако ће "лутка" и да чини. Ђаво повуче за нит, и те "лутке" ће потрчати да приме свјетски пасош." "
Мејл контакт: [email protected]
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