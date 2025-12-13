© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Josep Pàmies dialoga co Doutor José Luis Cabouli. Os trasplantes. Voz en castelán con subtítulos en galego.
Fragmento do video da charla de Josep Pàmies co Doutor José Luis Cabouli, da sexta feira 20 de xuño de 2025, na sede da Doce Revolución en Balaguer. Preguntas formuladas por Francesc Colet sobre os trasplantes que son respondidas por ambos ponentes.
Duración: 8 minutos e 33 segundos. Idioma: Voz en castelán con subtítulos en galego.
Enlace do video da charla completa en castelán dentro da Canle da Doce Revolución en Balaguer:
https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/
Enlace do video da charla completa en castelán dentro do perfil de «YouTube»:
https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ
Tradución á lingua galega: Vicenzo Reboleiro González.