Πέθανα, πήγα στην κόλαση και ο Χριστός με γύρισε πίσω

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

10 views • April 15, 2021





Συγκλονιστική μεταθανάτια εμπειρία του κυρίου Αργύρη Μήτση. Κατά την διάρκεια επέμβασης στην καρδιά, έπαθε ανακοπή, και βρέθηκε στην κόλαση. Με θαυμαστή επέμβαση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επανήλθε στην ζωή. Ακούστε τη συγκλονιστική Ορθόδοξη εμπειρία και το πώς ο Άγιος Παΐσιος μπήκε στη ζωή ενός ανθρώπου που κάποτε δεν πίστευε και βλασφημούσε τον Χριστό και την Παναγία και σήμερα η ζωή του έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. ΠΗΓΗ: Πέθανα, πήγα στην κόλαση και ο Χριστός με γύρισε πίσωΣυγκλονιστική μεταθανάτια εμπειρία του κυρίου Αργύρη Μήτση. Κατά την διάρκεια επέμβασης στην καρδιά, έπαθε ανακοπή, και βρέθηκε στην κόλαση. Με θαυμαστή επέμβαση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επανήλθε στην ζωή. Ακούστε τη συγκλονιστική Ορθόδοξη εμπειρία και το πώς ο Άγιος Παΐσιος μπήκε στη ζωή ενός ανθρώπου που κάποτε δεν πίστευε και βλασφημούσε τον Χριστό και την Παναγία και σήμερα η ζωή του έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. ΠΗΓΗ: https://youtu.be/u58c08S8epI Keywords lieschristhelltruthglobalizationantichristdictatorshiporthodoxyhellasplandemic

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