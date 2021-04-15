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Πέθανα, πήγα στην κόλαση και ο Χριστός με γύρισε πίσω
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10 views • April 15, 2021
Πέθανα, πήγα στην κόλαση και ο Χριστός με γύρισε πίσω
Συγκλονιστική μεταθανάτια εμπειρία του κυρίου Αργύρη Μήτση. Κατά την διάρκεια επέμβασης στην καρδιά, έπαθε ανακοπή, και βρέθηκε στην κόλαση. Με θαυμαστή επέμβαση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επανήλθε στην ζωή. Ακούστε τη συγκλονιστική Ορθόδοξη εμπειρία και το πώς ο Άγιος Παΐσιος μπήκε στη ζωή ενός ανθρώπου που κάποτε δεν πίστευε και βλασφημούσε τον Χριστό και την Παναγία και σήμερα η ζωή του έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. ΠΗΓΗ: https://youtu.be/u58c08S8epI .
Συγκλονιστική μεταθανάτια εμπειρία του κυρίου Αργύρη Μήτση. Κατά την διάρκεια επέμβασης στην καρδιά, έπαθε ανακοπή, και βρέθηκε στην κόλαση. Με θαυμαστή επέμβαση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επανήλθε στην ζωή. Ακούστε τη συγκλονιστική Ορθόδοξη εμπειρία και το πώς ο Άγιος Παΐσιος μπήκε στη ζωή ενός ανθρώπου που κάποτε δεν πίστευε και βλασφημούσε τον Χριστό και την Παναγία και σήμερα η ζωή του έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. ΠΗΓΗ: https://youtu.be/u58c08S8epI .
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