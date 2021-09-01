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Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF) Pressemeddelse: Frihedskampen afsporet [31.08.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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0 view • September 01, 2021
Stoler DU på Frihedsbevægelsens Fællesråd?
Jeg har kendt Morten Wilder i jeg ved ikke hvor mange år i forbindelse med den syge sataniske systematiske ulovlige sagsbehandling på jobcentrene i Danmark som ALLE politikerne ved foregår hvor folk i årevis har dødet, begået selvmord og sat ild til sig selv. Noget jeg har dokumenteret i årevis...

Morten har aldrig (hvad jeg ved) skjult sig, stået frem med eget navn, altid været åben og ærlig, aldrig bedt om penge eller økonomisk 'støtte', har stillet tusindevis af kritiske spørgsmål incl LIVE på bl.a. FB hvor ALLE kunne stille ham spørgsmål totalt åbent...

Mere end man kan sige om disse 2 'personer' i FBF...
Morten skulle nu pludselig være landsforrædder og PET-agent...

Morten Wilder's analyse i dag for ca 50 min siden på FB 01.09.2021.txt
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226624856554330
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/588332362545354
https://www.facebook.com/morten.wilder
--
Se også disse 3 videoer hvor Morten Wilder fortæller og dokumenterer med links under sine videoer hvad der rent faktisk foregår...

Morten Wilder: Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd [23.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/ECRejthrEdYP/

Frihedsbevægelsens Fællesråd Hvordan staver man til inhabil + kassetænkning mm? [12.08.2021]
https://rumble.com/vl1n5x-frihedsbevgelsens-fllesrd-hvordan-staver-man-til-inhabil-kassetnkning-mm-12.html

Morten Wilder: 'Urent Trav' i Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF) [23.08.2021]
https://rumble.com/vllrd1-morten-wilder-urent-trav-i-frihedsbevgelsens-fllesrd-fbf-23.08.2021.html
--
Note: Her kunne jeg ligge links ind til flere videoer hvor jeg 'fortæller' og udstiller FBF samt flere andre 'frihedskæmpere' og 'personer' for slet ikke at tale om mine 'bemærkninger' til hvad der bliver sagt... Nok bedst jeg holder min kæft... indtil videre... jeg har svært ved det... Satanisterne skal fandme udstilles som de syge personer de er...

Kilder:
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488/videos/?ref=page_internal
https://fb.watch/7Kf1Ka-OHw/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=6012193392185953&;ref=notif¬if_id=1630433568285345¬if_t=live_video
https://fbf.one/
https://fritaget.fbf.one/
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
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