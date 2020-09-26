Δεν αντέχουν τον διάλογο γιατί ... δεν λένε αλήθεια! - π. Βασίλειος Βολουδάκης

Αποκαλυπτικός, για μία ακόμη φορά, ο π. Βασίλειος Βολουδάκης.

- Πως εξαπλώνεται η νόσος στην πατρίδα μας.

- Και γρίππη να έχει κανείς ... εμφανίζεται ως θετικός στον κορωναϊό.

- Τι αποκαλύπτει ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ στην Ιατρική, καθηγητής Luc Antoine Montagnier, ιολόγος, για τον κορωναϊό και την επικινδυνότητα των εμβολίων. (Ο Luc Antoine Montagnier είναι Γάλλος ιολόγος και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ [2008] για ανακάλυψη του ιού της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) ενώ επί χρόνια ήταν ερευνητής του Ινστιτούτου Παστέρ στη Γαλλία!)