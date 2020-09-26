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Δεν αντέχουν τον διάλογο γιατί ... δεν λένε αλήθεια! - π. Βασίλειος Βολουδάκης
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35 views • September 26, 2020
Αποκαλυπτικός, για μία ακόμη φορά, ο π. Βασίλειος Βολουδάκης.
- Πως εξαπλώνεται η νόσος στην πατρίδα μας.
- Και γρίππη να έχει κανείς ... εμφανίζεται ως θετικός στον κορωναϊό.
- Τι αποκαλύπτει ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ στην Ιατρική, καθηγητής Luc Antoine Montagnier, ιολόγος, για τον κορωναϊό και την επικινδυνότητα των εμβολίων. (Ο Luc Antoine Montagnier είναι Γάλλος ιολόγος και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ [2008] για ανακάλυψη του ιού της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) ενώ επί χρόνια ήταν ερευνητής του Ινστιτούτου Παστέρ στη Γαλλία!)
- Πως εξαπλώνεται η νόσος στην πατρίδα μας.
- Και γρίππη να έχει κανείς ... εμφανίζεται ως θετικός στον κορωναϊό.
- Τι αποκαλύπτει ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ στην Ιατρική, καθηγητής Luc Antoine Montagnier, ιολόγος, για τον κορωναϊό και την επικινδυνότητα των εμβολίων. (Ο Luc Antoine Montagnier είναι Γάλλος ιολόγος και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ [2008] για ανακάλυψη του ιού της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) ενώ επί χρόνια ήταν ερευνητής του Ινστιτούτου Παστέρ στη Γαλλία!)
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