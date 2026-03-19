Episode 135: Früchte des Zorns – Verantwortung im System

„Ich halte mich an die Regeln”, „Ich muss meine Familie ernähren”, „Das machen doch alle” oder „Ich muss mich schützen” – billige Ausreden von Menschen, die sich vormachen, das Falsche zu tun sei richtig, und die Verantwortung dafür lasse sich einem „System“ zuschieben.

Literatur:

• Früchte des Zorns: Roman / John Steinbeck. – 1939





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

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Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

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