Homilia 5ª-feira da 26ª Semana do Tempo Comum – Ano Ímpar – São Jerônimo (30.09.2021)

Primeira Leitura: Ne 8,1-4a.5-6.7b-12

Esdras abriu o livro da Lei e bendisse o Senhor;

e todo o povo respondeu: Amém, amém!.

Salmo responsorial: Sl 18(19), 8. 9. 10. 11 (R. 9a)

Os ensinos do Senhor são sempre retos,

alegria ao coração

Evangelho: Lc 10,1-12

A vossa paz repousará sobre ele.