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Homilia 5ª-feira da 26ª Semana do Tempo Comum – Ano Ímpar – São Jerônimo (30.09.2021)
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Primeira Leitura: Ne 8,1-4a.5-6.7b-12
Esdras abriu o livro da Lei e bendisse o Senhor;
e todo o povo respondeu: Amém, amém!.
Salmo responsorial: Sl 18(19), 8. 9. 10. 11 (R. 9a)
Os ensinos do Senhor são sempre retos,
alegria ao coração
Evangelho: Lc 10,1-12
A vossa paz repousará sobre ele.
Esdras abriu o livro da Lei e bendisse o Senhor;
e todo o povo respondeu: Amém, amém!.
Salmo responsorial: Sl 18(19), 8. 9. 10. 11 (R. 9a)
Os ensinos do Senhor são sempre retos,
alegria ao coração
Evangelho: Lc 10,1-12
A vossa paz repousará sobre ele.
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